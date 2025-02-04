В январе 2025 года с момента возобновления работы реестров 459 украинских семей получили кредиты на 842,8 млн грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки «єОселя». Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
«єОселя»: В январе 459 украинцев получили доступные кредиты на жилье на 850 млн грн
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Спрос на программу
«В текущем 2025 году, как и в предыдущие годы, программа „єОселя“ продолжает пользоваться спросом среди населения. Ведь это возможность приобрести собственное жилье на выгодных условиях для военнослужащих и правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и членов их семей действует льготная ставка в 3%, а для других граждан Украины — 7%. В общей сложности за все время реализации программы уже 15,3 тыс. украинских семей получили кредиты на сумму более 24,9 млрд грн на приобретение жилья», — отметил Телюпа.
Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю выдано 302 кредита на 563 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
- 107 военнослужащих и силовиков;
- 15 педагогов;
- 13 медиков;
- 7 ученых.
Кредиты под 7% получили:
- 129 украинцев без собственного жилья;
- 24 ВПЛ;
- 7 ветеранов.
Где больше всего выдают
Больше кредитов выдано в городе Киеве — 98, в Киевской области — 80, Ивано-Франковской и Львовской областях — по 15, в Ровенской области — 14 и Одесской области — 13.
По типу недвижимости кредиты на жилье первой продажи получили 147 украинцев, из них на стадии строительства — 44 объекта, а также 155 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.
Напомним
Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Программа началась в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».
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