«єОселя»: В январе 459 украинцев получили доступные кредиты на жилье на 850 млн грн

В январе 2025 года с момента возобновления работы реестров 459 украинских семей получили кредиты на 842,8 млн грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки «єОселя». Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

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Спрос на программу

«В текущем 2025 году, как и в предыдущие годы, программа „єОселя“ продолжает пользоваться спросом среди населения. Ведь это возможность приобрести собственное жилье на выгодных условиях для военнослужащих и правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и членов их семей действует льготная ставка в 3%, а для других граждан Украины — 7%. В общей сложности за все время реализации программы уже 15,3 тыс. украинских семей получили кредиты на сумму более 24,9 млрд грн на приобретение жилья», — отметил Телюпа.

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю выдано 302 кредита на 563 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

107 военнослужащих и силовиков;

15 педагогов;

13 медиков;

7 ученых.

Кредиты под 7% получили:

129 украинцев без собственного жилья;

24 ВПЛ;

7 ветеранов.

Где больше всего выдают

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 98, в Киевской области — 80, Ивано-Франковской и Львовской областях — по 15, в Ровенской области — 14 и Одесской области — 13.

По типу недвижимости кредиты на жилье первой продажи получили 147 украинцев, из них на стадии строительства — 44 объекта, а также 155 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним

Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.