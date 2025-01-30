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30 января 2025, 19:33 Читати українською

Доход Microsoft от искусственного интеллекта вырос на 175%

Доход компании Microsoft во втором квартале 2025 финансового года, закончившийся 31 декабря 2024 года, составил $69,6 млрд, что на 12% больше, чем в тот же период предыдущего года. Об этом говорится в финансовом отчете IT-гиганта.

Доход компании Microsoft во втором квартале 2025 финансового года, закончившийся 31 декабря 2024 года, составил $69,6 млрд, что на 12% больше, чем в тот же период предыдущего года.
Фото: pixabay.com

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Рост доходов

Операционная прибыль составила $31,7 млрд, на 17% больше, чем в предыдущем году. Также компания отметила 10% прирост чистой прибыли — $24,1 млрд. Сервисы для производительности и бизнеса принесли компании $29,4 млрд, на 14% больше, чем за предыдущий год.

Доход от продуктов Microsoft 365 Commercial вырос на 15%, от облачных сервисов — на 16%. Также вырос доход от LinkedIn на 9%. Доходы от Microsoft 365 Consumer также выросли на 8%.

Доход Microsoft от искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 175% по сравнению с предыдущим годом — до $13 млрд. Вместе с тем благодаря росту отрасли искусственного интеллекта доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 31%.

Microsoft вернула $9,7 млрд акционерам в виде дивидендов и выкупа акций во втором квартале 2025 финансового года.

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Игровое подразделение

В игровом подразделении компании дела обстоят не так хорошо. Игровой доход упал на 7%, а продажа консолей Xbox — на 29%.

В то же время сами игры и сервисы компании, такие как Game Pass, показывают утешительные результаты. Call of Duty: Black Ops 6 была самой продаваемой игрой на Xbox и PlayStation и привлекла больше игроков на релизе в истории франшизы.

В дополнение к этому, Microsoft сообщила, что вышедшая 9 декабря 2024 года Indiana Jones and the Great Circle уже сыграло более 4 миллионов игроков. Вместе с тем, благодаря предложению облачного гейминга Xbox Cloud Gaming было наиграно более 140 миллионов часов.

Game Pass установил рекордную квартальную прибыль, а количество подписчиков на ПК выросло на 30%. В общей сложности доход от игр и сервисов Xbox вырос на 2%.

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Доход от продаж Windows и устройств

Также Microsoft сообщила, что доход от продажи Windows для производителей компьютеров и от продажи собственных устройств, таких как ноутбуки Surface, вырос на 4%.

По словам компании, этот прирост был выше ожидаемого и произошел благодаря тому, что поддержка Windows 10 истекает и больше производителей переходят на новые системы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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