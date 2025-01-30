На портале «Дия» возобновили подачу заявлений в международный Реестр убытков о повреждении или уничтожении жилья. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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Что известно

«Вернулась еще одна категория заявлений, с помощью которых вы свидетельствуете о масштабах убытков из-за полномасштабного вторжения россии. Разрушают жилье? Будут отвечать. Чем больше сообщений о разрушенном имуществе получит Реестр убытков через Дию, тем более высокую цену заплатит страна 404», — говорится.

Как подать заявку

Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале Дия:

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Репарации: международный Реестр убытков

Как отмечают в Минцифры, даже если жилье находится в зоне боевых действий или на ТОТ, вы участвовали в «єВідновленнч» или регистрировали имущество в Госреестре вещных прав — подавайте заявление. Чтобы враг не ушел от справедливого ответа.

Напомним

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерацией против Украины (RD4U) создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Реестр создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.