На портале «Дия» возобновили подачу заявлений в международный Реестр убытков о повреждении или уничтожении жилья. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
На портале «Дия» возобновили подачу заявлений в международный Реестр убытков
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Что известно
«Вернулась еще одна категория заявлений, с помощью которых вы свидетельствуете о масштабах убытков из-за полномасштабного вторжения россии. Разрушают жилье? Будут отвечать. Чем больше сообщений о разрушенном имуществе получит Реестр убытков через Дию, тем более высокую цену заплатит страна 404», — говорится.
Как подать заявку
Подать заявление о возмещении ущерба можно на портале Дия:
- Каталог услуг
- Репарации: международный Реестр убытков
Как отмечают в Минцифры, даже если жилье находится в зоне боевых действий или на ТОТ, вы участвовали в «єВідновленнч» или регистрировали имущество в Госреестре вещных прав — подавайте заявление. Чтобы враг не ушел от справедливого ответа.
Напомним
Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерацией против Украины (RD4U) создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Реестр создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в г. Гаага.
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