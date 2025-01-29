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29 января 2025, 15:13 Читати українською

Spotify выплатил музыкальной индустрии в 2024 году рекордные $10 миллиардов

Spotify за 2024 год выплатил музыкальной индустрии более $10 млрд, что является новым рекордом. Средства получили не только артисты, но и другие партнеры, в том числе издатели. Об этом говорится в отчете компании.

Spotify за 2024 год выплатил музыкальной индустрии более $10 млрд, что является новым рекордом.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что с момента основания компании музыкальной индустрии было выплачено около $60 млрд.

В 2024 году более 10 000 артистов заработали на Spotify свыше $100 000. Среди них есть и те, кто получил значительные суммы — 1 250 музыкантов заработали свыше $1 млн, а 60 — свыше $10 млн только со Spotify за год.

Для сравнения, десять лет назад, в 2014 году, около 10 000 артистов зарабатывали со Spotify по меньшей мере $10 000 в год.

Одним из ключевых факторов успеха Spotify компания называет удержание пользователей. Также важную роль играет бесплатный доступ с рекламой: 60% подписчиков Premium начинали именно с него. Доступность во многих странах и адаптация цен под локальные рынки тоже способствовали росту сервиса.

В настоящее время общее количество платных подписчиков всех музыкальных стриминговых сервисов превышает 500 миллионов. Из них около 252 млн пользуются Spotify. В то же время, компания считает, что в ближайшем будущем возможно достичь 1 миллиарда платных подписок по всей индустрии.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году CEO Spotify получил $345 млн. Ни один артист на платформе не заработал столько своей карьеры. Артисты в Spotify получают примерно $0,003 за одно прослушивание песни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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