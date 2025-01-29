Укрпочта наконец-то получила свой банк: зачем ей это

Кабинет Министров принял решение передать Первый инвестиционный банк ( PINbank ) из-под управления Фонда государственного имущества в Министерство развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана по созданию почтового банка. О целях этого банка, и как он изменит финансовый ландшафт Украины, рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Решением Правительства нам передали бывший PINbank, который уже находился в собственности государства, поэтому доля государства на рынке банковских услуг не увеличится, а деньги российских олигархов начнут работать в конце концов на Украину.

Но это не главное. Банков много — Укрпочта одна. К этому дню мы шли долгих 8 лет — через сопротивление, неверие, сарказм и опасения конкурентов. Но теперь все это неважно. И, как говорил Уинстон Черчилль, «я очень плохо воспринимаю слово „нет“».

Что такое Укрпочта Банк?

Это скачок с 4% населенных пунктов страны, где есть банковские услуги или банкомат, до 100%.

Это доступ к банковским услугам не для 70% населения, а для 100%.

Для понимания: 70% населения в банковской системе — это Коста-Рика, Боливия, Ямайка и Кения. А 100% — это Япония, Франция, Германия и Нидерланды (даже обойдем США и Польшу, где 95%).

И все это без государственных средств. К тому же Укрпочта Банк сэкономит государству более 5 миллиардов гривен в течение 3−5 лет. А это очень много дронов.

Но и это еще не все. Мало кто знает, что сегодня банковские услуги могут предоставляться только в банковских отделениях и только когда они онлайн. А что делать людям с инвалидностью? А когда враг уничтожает энергоинфраструктуру? При условии принятия закона 12044 (предусмотренного Меморандумом с МВФ) и внесения изменений в определенные регуляторные акты НБУ эти вопросы будут решены, и Укрпочта Банк, как оператор финансовой инклюзии, сможет предоставлять услуги и на дому, и в отдаленных селах, и военным в прифронтовой зоне, где нет связи.

Мы это делаем уже сегодня благодаря сети, которая охватывает 4 400+ стационарных, 1 900+ передвижных отделений и 25 000+ точек присутствия. Что, кстати, в два раза больше, чем вся банковская сеть вместе взятая.

Опережая вопросы «доброжелателей», сразу отмечу: Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг, ориентируясь на население в сельских и прифронтовых регионах, стариков, людей с инвалидностью, получателей социальной помощи, сельские общины и ОТГ, военных, фермеров и сегмент e-commerce. И нет, у Укрпочты нет никакого преимущества. Каждый может стать оператором денежной инклюзии или купить банк.

Далее — много работы по подготовке к запуску проекта. Мы планируем сделать услуги доступными в ближайшие 4−6 месяцев, но на всякий случай говорим «год». Может, и раньше всех удивим.

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И последнее, но очень важное для меня персонально. В начале нашего общего пути с «Укрпочтой» я написал 10 пунктов того, что хотел бы реализовать. Создание банка — последний пункт. Дальше — только потенциальная продажа пакета стратегическому инвестору, а с сегодняшнего дня мы уже стоим дороже.