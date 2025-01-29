К чему приведет остановка программ USAID в Украине

Одним из первых указов президент США Дональд Трамп остановил все программы внешней помощи Соединенных Штатов на 90 дней для проведения проверок. Остановилось после этого и финансирование программ USAID в Украине. Как это повлияет на наше государство, рассказал сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.

Самое плохое, что произошло с дискуссией вокруг приостановки помощи USAID, — это то, что она опустилась со стратегического уровня «как это влияет на нашу способность эффективно вести войну» на мелочный уровень «хорошие или плохие общественные организации, получающие гранты».

На стратегическом уровне все кристально ясно: мы (временно?) лишились миллиардов долларов внешних валютных поступлений, которые тратились в стране и подпитывали ее экономику. Эти деньги использовались для усиления способности госсектора проводить необходимые для победы реформы, восстановления энергетики, построения школьных бомбоубежищ, финансирования программ для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью.

Выгодоприобретателями помощи в первую очередь были не ГО и местные бизнесы, которые реализовывали соответствующие проекты, а украинские граждане и государство, получавшие дополнительный источник поддержки. Любить вы или ненавидите гражданское общество, это не меняет факта, что заморозка помощи USAID в условиях войны на истощение — это плохая новость.

Вместо того, чтобы обсуждать этот неоспоримый ущерб и способы его менеджмента, уже третий день кучка людей, которые перестали думать категориями победы Украины в войне и начали думать категориями мелких междоусобий внутри общества, перевели важное обсуждение в споры об эффективности гражданских организаций. Злорадствовать проблемам гражданского сектора, заводившего в страну миллиарды долларов, — это тоже самое, что радоваться вызванным войной проблемам агроэкспортеров или металлургов. Не очень разумно и очень контрпродуктивно, ведь последствия этих проблем испытают на себе большинство граждан Украины.

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Кажется, некоторые начали забывать, что в этой войне мы либо победим вместе, либо проиграем вместе. Армия, государство, бизнес, гражданское общество у нас одни на всех. И их поражение будет иметь катастрофические последствия для каждого.