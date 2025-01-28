Трамп сообщил об интересе Microsoft к покупке TikTok

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok китайской корпорации ByteDance. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

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Детали

Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов пресс-пула Белого дома. «К TikTok есть много интереса», — добавил Трамп.

Предыстория

19 января TikTok в США заблокировали по решению на тот момент президента страны Джо Байдена. Однако 20 января после инаугурации Трампа сервис вновь заработал, а политик подписал указ о TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней.

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По словам Трампа, за это время сервис должен продать 50% акций американским инвесторам.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Трамп заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке TikTok и, вероятно, примет решение о будущем популярного приложения в течение 30 дней.

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