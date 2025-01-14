Китай хочет продать TikTok Илону Маску

Китайские чиновники рассматривают вариант, по которому Илон Маск может приобрести TikTok, если компании не удастся избежать спорного запрета приложения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Что известно

Возможное соглашение с Маском, который является одним из ближайших союзников Дональда Трампа, может заинтересовать китайское правительство, поскольку ожидается, что оно будет влиять на окончательное решение о продаже TikTok.

Один из сценариев, обсуждаемый китайским правительством, предполагает, что платформа Маска X (бывший Twitter) получит контроль над TikTok US и будет управлять обоими бизнесами вместе.

С более чем 170 миллионами пользователей в США TikTok может укрепить позиции X в привлечении рекламодателей. Также xAI, основанная Маском компания по разработке искусственного интеллекта, могла бы воспользоваться огромными объемами данных, генерируемыми TikTok.

Подробности

Китайские чиновники еще не достигли четкой договоренности по поводу дальнейших действий, а обсуждения остаются предварительными, отмечают источники. Пока непонятно, насколько ByteDance знает об этих дискуссиях, а также вели ли переговоры TikTok и Маск о возможном соглашении.

В апреле Маск писал, что TikTok должен оставаться доступным в США: «По моему мнению, TikTok не должен быть запрещен в США, даже если такой запрет может пойти на пользу платформе X. Это противоречит принципам свободы слова».

Обсуждения в Пекине свидетельствуют о том, что судьба TikTok может больше не зависеть только от ByteDance. Китайские чиновники признают, что им придется вести сложные переговоры с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и другим вопросам, и они видят в переговорах по TikTok возможность достичь компромисса.

Китайское правительство имеет так называемую золотую акцию в дочерней компании ByteDance, которая дает ему влияние на стратегию и операции компании.