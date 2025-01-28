Бизнес просит Кабмин объявлять воздушную тревогу порайонно, а не по областям

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложением ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. Об этом сообщается на ее сайте .

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Что известно

Нынешняя система оповещения охватывает целые области, что заставляет все предприятия в регионе прекращать работу во время тревоги даже если непосредственной угрозы нет.

Компании сообщают о простоях до 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов, повышению операционных расходов, проблемам с экспортом и нестабильности поставок.

Поэтому ЕБА обратилась к правительству с предложением внедрить таргетированную локализованную систему оповещения, которая будет извещать только районы с реальной угрозой. Это улучшит бизнес-процессы и в то же время сохранит безопасность работников как приоритет.