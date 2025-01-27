Как декларировать ОВГЗ и доходы от Национального кешбека

В канун Нового года НАПК традиционно решило сделать декларантам подарок: очередные разъяснения в сфере электронного декларирования, содержащиеся в решении № 4 от 26 декабря 2024 года. Документ дает ответы на ряд актуальных вопросов по е-декларированию — какие именно, рассказал в колонке для ЭП партнер ЮФ «Василий Кисиль и Партнеры» Анатолий Пашинский. «Минфин» выбрал главное.

Денежные пороги для декларации за 2024 год

Большинство порогов для декларирования рассчитываются на основе прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц в отчетном году. К примеру, порог для декларирования подарков составляет 5 ПМ, финансовых обязательств и существенных расходов — 50 ПМ, ценного движимого имущества — 100 ПМ.

Для деклараций за 2024 год один прожиточный минимум равен 3 028 грн (для деклараций за 2023 год он составлял 2 684 грн). Ниже приводим удобную табличку с основными порогами для деклараций за 2024 год.

1 ПМ 5 ПМ 50 ПМ 100 ПМ 3 028 грн 15 140 грн 151 400 грн 302 800 грн

Программа «Зимова єПідтримка»

По данным Минэкономики, в настоящее время более 10 млн граждан подали заявку на получение 1 тыс. грн по государственной программе «Зимова єПідтримка».

НАПК разъяснило: если декларант или члены его семьи получили эту выплату в 2024 году, ее необходимо задекларировать, как доход, в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». В поле «Вид дохода» нужно выбрать отметку «Другое» и самостоятельно вписать туда название программы: «Денежная помощь «Зимова підтримка». Источником дохода следует указать Министерство экономики Украины (код ЕГРПОУ 37508596).

Кешбек «Сделано в Украине»

Кешбек «Сделано в Украине» (Национальный кешбек) — государственная денежная помощь людям, которые покупают товары и услуги украинского производства. Зачисление этого кешбека производится на специальный банковский счет.

Начисленный в 2024 году национальный кешбек считается доходом для целей декларирования и должен указываться в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки». В поле «Вид дохода» необходимо выбрать отметку «Другое» и вписать в новую графу словосочетание «Национальный кешбек». Источник дохода — Минэкономики.

Облигации внутреннего государственного займа

ОВГЗ является распространенным способом инвестирования среди государственных служащих во время военного положения. Вместе с тем, как показывает практика, при внесении в декларацию данных об ОВГЗ чиновники часто совершают ошибки.

В пункте 204−1 обновленных разъяснений НАПК объяснило, как должны декларироваться ОВГЗ и доходы от них. Источником дохода от погашения ОВГЗ следует всегда указывать Минфин (код ЕГРПОУ 00013480), а не банк, через который покупались ОВГЗ. Также следует разграничивать купонную выплату (проценты) за ОВГЗ и доход от погашения ОВГЗ, и декларировать их в разделе 11, как отдельные суммы.

Кроме того, следует указывать имеющиеся 31 декабря 2024 года ОВГЗ в разделе 7 «Ценные бумаги», вносить сделки декларанта о покупке ОВГЗ свыше 50 ПМ в раздел 14 «Расходы и сделки», а также декларировать в разделе 12.1 финансовые учреждения, в которых открыты счета декларанта в ценных бумагах.

Движение средств внутри семьи

Декларантов часто волнует вопрос, нужно ли декларировать внутренние переводы средств между членами семьи, как доходы и расходы. В обновленных разъяснениях НАПК на примере объяснило, что переводы на бытовые нужды не декларируются.

Если субъект декларирования перечислил часть своей зарплаты на карту члена семьи для покупки продуктов питания, то такое движение средств не нужно указывать, как доход члена семьи в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки», и как расход декларанта в разделе 14 «Расходы и расходы сделки субъекта декларирования».

Социальные выплаты

Ранее разъяснение НАПК содержало только одно предложение о том, что социальные выплаты являются доходом только в случае их выплаты в денежной форме. В обновленном пункте 134 НАПК добавило к нему неисчерпаемый перечень наиболее распространенных социальных выплат, выплачиваемых в денежной форме и подлежащих декларированию.

Речь идет о пособиях по беременности и родам, пособиях при рождении ребенка, пособиях по безработице, государственной социальной помощи детям-инвалидам.

Декларирование для членов врачебно-консультативных комиссий

В мае 2024 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту», который освободил членов ЛКК от обязанности подавать е-декларации. Во исполнение требований этого закона НАПК обновило разъяснение и накануне кампании декларирование изъяло все упоминания о членах ЛКК, как субъектах декларирования.

Корпоративные права членов фермерских хозяйств, общественных организаций, благотворительных фондов и профсоюзов

В обновленных разъяснениях НАПК указало: если фермерское хозяйство зарегистрировано как юридическое лицо и действует на основании устава, то его члены являются носителями корпоративных прав. В таких случаях сведения о фермерском хозяйстве должны отражаться в декларации раздела 8 «Корпоративные права».

Учредители и члены общественных организаций, благотворительных фондов и профсоюзов не являются носителями корпоративных прав для целей декларирования. Следовательно, информация об учреждении или членстве не должна отражаться в разделе 8 «Корпоративные права». Если же субъект декларирования является членом, входит в руководящие, ревизионные или надзорные органы общественной или благотворительной организаций, то такие сведения подлежат декларированию в специально предназначенном для этого разделе 16.

Декларирование программы «єВідновлення»

Есть два вида компенсации «єВідновлення», которые подлежат декларированию: на восстановление поврежденного жилья и за уничтоженное жилье. При декларировании компенсации на восстановление поврежденного жилья следует исходить из ее формы.

Если это компенсация для проведения ремонта категории A (до 200 тыс. грн), то она декларируется в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» за тот отчетный период, когда было подано уведомление о завершении ремонтных работ.

Более сложная ситуация с компенсацией категории Б (200−500 тыс. грн). Ее декларирование подразумевает два этапа: сначала — после подачи сообщения о завершении промежуточного этапа работ, затем — после подачи сообщения о полном завершении. Каждый этап отображается отдельно в соответствующем отчетном периоде.

Аналогичный подход применяется к компенсации на строительство жилья. Здесь тоже действует двухэтапная система: первая часть компенсации декларируется после предоставления акта промежуточной верификации, который сопровождается фотодоказательствами выполненных работ, вторая — после официального уведомления о завершении строительства.

Что касается компенсации за уничтоженное жилье через жилищный сертификат: выдача сертификата или резервирование средств не являются основаниями для декларирования. Доход следует отразить в главе 11 после госрегистрации права собственности на купленное жилье. Сумма дохода определяется средствами, которые «Укрпочта» оплатила продавцу.

И в случае получения компенсации на восстановление, и в случае получения компенсации за уничтоженное жилье источником дохода в декларации следует указывать Министерство развития общин и территорий Украины (код ЕГРПОУ 37472062).

Декларирование программы «єОселя»

Декларирование участия в программе льготного кредитования «єОселя» имеет свои особенности. Есть два случая, которые нуждаются в декларировании: покупка жилья или имущественных прав на жилье в кредит «с процентной ставкой 7% без компенсации» и «с процентной ставкой 7% с компенсациями».

Когда декларант или член его семьи становится участником программы, в декларации необходимо указать само жилье, кредитные обязательства и полученные компенсации.

Особое внимание следует уделить компенсациям. Любая компенсация — первого взноса, процентной ставки от Укрфинжилья или заинтересованной стороны (органов местного самоуправления, работодателей) — считается доходом с момента поступления средств на счет. Такие средства необходимо отразить в разделе 11, указав конкретный вид компенсации и учреждение, которое ее предоставило.

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Что касается уплаченных процентов по кредиту, то тут действует простое правило: декларируется вся сумма уплаченных процентов, включая ту часть, которую компенсировали Укрфинжилье или заинтересованные стороны. Если первый взнос был уплачен жилищным сертификатом, такая сумма не считается расходом и не требует декларирования.