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24 января 2025, 9:08 Читати українською

Увеличение учетной ставки положительно повлияет на вес гривны и притормозит курсовые изменения — эксперт

Увеличение учетной ставки до 14,5% положительно отразится на «весе» гривни и притормозит ситуацию на валютном рынке. В то же время рост ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% побуждает коммерческие банки к увеличению процентов по гривневым вкладам. Такое мнение высказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Увеличение учетной ставки до 14,5% положительно отразится на «весе» гривни и притормозит ситуацию на валютном рынке.
Фото: НБУ

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Эксперт отметил, что стратегия НБУ по размеру учетной ставки, как и других монетарных инструментов, зависит прежде всего от экономической ситуации в стране.

Из-за того, что инфляция до сих пор остается на достаточно высоком уровне (в декабре она составила 1,3%, а в январе она может быть больше 1%), он считает, что увеличение учетной ставки в условиях военной и экономической неопределенности является весомым механизмом сдерживания цен и снижение давления на валютный рынок.

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Он напомнил, что под влиянием экономических факторов, начиная с декабря 2024 года и по состоянию на 23 января, официальный курс доллара вырос в среднем на 1,5% - с 41,59 грн/$ до 42,03 грн/$.

Однако благодаря своевременной двухэтапной коррекции учетной ставки с 13% до 13,5% в декабре и до 14,5% в январе грядущие курсовые изменения не представляют угрозы рынку.

«В феврале будет продолжаться период укрепления-поддержки гривны, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке», — подчеркнул банкир.

Доходность по гривневым вкладам

Замотаев считает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам.

По мнению эксперта, ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 п.п.

  • до 11% годовых на ультракороткие вклады (сроком от 3 до 6 месяцев),
  • до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 месяцев до 1 года,
  • до 14% годовых на вклады на срок от 1 года и дольше.

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В то же время, как отметил специалист, даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют гражданам сбережения средств от инфляции, ведь с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов.

«Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долговременные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%», — подытожил Замотаев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
24 января 2025, 9:43
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Это хорошо!)
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