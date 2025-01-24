Трамп поставил ультиматум россии: что это значит для Украины

Дональд Трамп считает, что экономика россии приходит в упадок, а потому предлагает агрессору «очень большую услугу» — остановить войну. «Если мы не заключим соглашение вскоре, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие уровни налогов, тарифов и санкций на все, что продается россией Соединенным Штатам и другим присоединяющимся к нам странам», — недавно заявил американский президент.

Почему он решил делать резкие заявления, и что это значит для Украины, рассказал политический эксперт Вадим Денисенко. «Минфин» выбрал главное.

Мы услышали более чем жесткое заявление президента США в части его будущей политики в отношении россии. Для того, чтобы не было никаких иллюзий, подобное заявление при необходимости Трамп сделает в отношении Украины.

Поэтому, наша главная задача сейчас — определить и согласовать с США наши красные линии. Но при этом следует исходить из того, что вступление в НАТО в понятной временной перспективе категорически закрыто.

Какой будет реакция путина

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, стоит обратить внимание на одну сверхважную вещь: в США есть консенсус относительно того, что какие-либо действия не предусматривают изменение режима путина. В то же время сам Путин, будучи параноиком, боится, что этот консенсус может быть нарушен. Поэтому перед инаугурацией Трампа, как и перед началом войны в 2022 году, он собрал Совбез, чтобы еще раз его окружение поклялось ему в верности.

Логика путина следующая: он считает, что, в случае отказа от ультиматума США, офис Трампа может принять решение, что среднесрочной целью станет замена самого путина и разрушение его режима. И это один из его самых больших страхов на сегодня. Хотя на сегодняшний день такой радикальный ход вызывает больше скепсиса, чем оптимизма.

Но вернемся к возможным действиям путина. Стратегия руководителя рф в таких сложных случаях всегда одна: он ждет. Он, как та крыса, которая не бросается на противника, а забивается в угол и ждет, пока изменится ситуация.

Путин также явно не готов к открытому конфликту с Трампом, ведь сейчас его стратегия на переговоры: «сорвать первый раунд переговоров руками Украины».

Это, судя по всему, понимают и в Вашингтоне. И, кроме прочих факторов, именно поэтому Трамп позволил себе говорить с путиным не как с равным, а как с руководителем страны третьего мира.

Вчерашний и сегодняшний день в информационном плане показал, что кремль был вообще не готов к такому жесткому ультиматуму. Поэтому стратегия действий россиян следующая: военкоры (ультрапатриоты) будут раздувать истерию, что с россией так нельзя себя вести, а кремль будет молчать и ждать случая, чтобы переключить тему. То, что не закрывают рот военкорам, косвенно еще раз подтверждает то, что пока путин не готов к переговорам.

Почему появился столь жесткий ультиматум

Трамп не может не понимать, что при таких условиях путин вряд ли будут готов идти на переговоры. Но он также понимает, что только повысив аж настолько ставки, он может спокойно объяснить, почему не удалось остановить войну за один день.

В команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности, россияне выставят (точнее повторят) свои предварительные недопустимые условия:

Официальное соглашение Украины на то, что аннексированные территории являются русскими (подписание соответствующего документа);

Что-то по поводу статуса русского языка;

Сокращение армии и закрытие ракетных программ;

Абсолютное снятие санкций.

И на это США пойти не смогут. Поэтому здесь они играют на опережение.

На что не рассчитывал Трамп, так это то, что он станет не просто цитированным в российском пространстве, а превратится в этакого «заокеанского Пригожина», нового правдоруба. И его главный месседж, который, сам того не желая, он запустил — это то, что «Есть путин — есть война. Нет путина — не будет войны».

До сих пор этот месседж жил только в части либерального сообщества. Трамп «прорвал» дамбу для большой части общества, которая «за» путина, но «против» войны (таких примерно 45%). Это станет новой головной болью для кремля в последующие месяцы.

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Как дальше будут развиваться события

Собственно, так, как сказал Трамп. Достоверность результативных переговоров пока, к сожалению, выглядит призрачно. Два базовых фактора остановки войны — потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей рф — пока только отдаленное будущее. Поэтому путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все будет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать.

Вероятность быстрого сценария окончания войны существует. Но только при условии скорых договоренностей США-Китай. Или же, путина должны чем-то глобально испугать. А его главный страх — жизнь.