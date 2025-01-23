С 23 января декабря Национальный банк повысил ставку по размещению депозитных сертификатов овернайт и кредитам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк повысил ставки по депозитным сертификатам овернайт и кредитам рефинанса
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Что известно
«Вместе с учетной ставкой на 1 п. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования — до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно», — заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.
Напомним
23 января Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.
Источник: Минфин
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