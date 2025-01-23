НБУ повысил учетную ставку до 14,5%

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Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направляется на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ, вероятно, продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

Напомним

12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.