Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
НБУ повысил учетную ставку до 14,5%
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Решение правления
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направляется на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики», — отметил Пышный.
По его словам, НБУ, вероятно, продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.
Напомним
12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Комментарии - 7