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23 января 2025, 14:03 Читати українською

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

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Решение правления

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение направляется на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ, вероятно, продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях Правления по монетарной политике в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

Напомним

12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
nitrolog
nitrolog
23 января 2025, 14:06
#
Упс, тобто ой
+
+81
Turbo Apricot
Turbo Apricot
23 января 2025, 14:13
#
Потрібно ще більше роздавати грошей на зимову підтримку, вчительську підтримку, кешбек підтримку, підліткову книжкову підтримку, інші нічим не забезпечені підтримки, чим більше буде роздано вертолітних грошей для виборців тим краще! я це по телемарафону дивлюсь! вірте тільки телемарафону і в державну статистику з інфляцією 12% за минулий рік
+
0
MAXAOH
MAXAOH
23 января 2025, 14:23
#
Это хорошо!
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
23 января 2025, 14:25
#
Навіть на високі депозитні ставки ніхто не хоче гроші нести)). бояться повної «перемоги», коли всеі штучно підтримувані курси полетять у прірву.
+
0
ESP3
ESP3
23 января 2025, 14:33
#
Реальное кредитование под 16−17% минимум? Такое… Если мы конечно говорим о легальном бизнесе
+
0
Klimo
Klimo
23 января 2025, 14:37
#
Догоняем рашку?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
23 января 2025, 14:50
#
Сколько «талантливых финансистов» в комментариях. «Жаль», что они не в НБУ работают))))
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