Как богатеет большинство миллиардеров и когда появятся первые триллионеры

По данным Oxfam, 2024 год стал вторым по величине, по годовому приросту состояний миллиардеров, с момента начала учета. Совокупное состояние самых богатых людей мира выросло с $13 трлн до $15 трлн всего за 12 месяцев.

Oxfam ссылается на данные Всемирного банка, согласно которым 1% самых богатых людей владеет почти 45% всего мирового богатства, в то время как 44% человечества живут за чертой бедности, т. е. на менее $6,85 в день.

Благосостояние самых богатых людей мира растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее, и Oxfam ожидает, что в течение десятилетия число триллионеров составит не менее пяти человек. Организация отмечает, что ускорились не только темпы накопления богатства (в три раза), но и влиятельность состоятельных людей.

По подсчетам организации, в прошлом году общее состояние миллиардеров увеличилось на $2 трлн, и появилось 204 новых миллиардера. Это в среднем почти четыре новых миллиардера в неделю. Состояние каждого миллиардера росло в среднем на $2 млн в день. Состояние 10 самых богатых миллиардеров росло в среднем на $100 млн в день.

Oxfam отмечает, что 60% богатства миллиардеров теперь формируется за счет наследства, кронизма (связи и коррупция) или монополизма, а не зарабатывается благодаря предпринимательской деятельности. По подсчетам Oxfam, 26% мирового богатства миллиардеров поступает из подобных «клановых» источников: 18% — благодаря злоупотреблению монопольной властью, 8% — коррупции и непотизму. 36% — через наследование капитала.

В наследство передаются триллионы, что способствует созданию «олигархической аристократии». Большая часть такого наследства не обложена налогами должным образом.

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Анализ Oxfam показывает, что две трети стран вообще не облагают налогом наследование прямыми потомками. Половина миллиардеров мира живут в странах, где нет налога на наследство на деньги, которые они передадут своим детям после смерти. Латинская Америка — регион с самым большим объемом унаследованного богатства в мире, однако только девять стран в регионе облагают налогом наследство, подарки и имущество.

Организация призывает правительства взять на себя обязательство гарантировать, что доходы верхушки (10%) не будут превышать доходы «низов» (40%). Она также считает, что глобальные экономические правила должны быть скорректированы, чтобы обеспечить разрушение монополий. Мировые регуляторные и налоговые политики должны быть скорректированы, чтобы обеспечить справедливые взносы богатых в функционирование государств и обществ.