Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на TradingWiev.

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После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона.

В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.

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