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20 января 2025, 10:11 Читати українською

Биткоин обновил исторический максимум

Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на TradingWiev.

Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум.

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После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона.

В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.

Читайте также: Рост на 883%: Мемкоин $TRUMP вошел в топ-18 криптоактивов по рыночной капитализации

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 января 2025, 10:59
#
Та не дорого поки:)
+
+30
Vlad UKR
Vlad UKR
20 января 2025, 11:21
#
Колись це повітря впаде і буде багатьом дуже боляче не мати нічого лише одна криза.
+
+30
Riojas
Riojas
20 января 2025, 11:38
#
Я бы реально фиксировал сейчас, до инаугурации. Коррекция будет практически наверняка
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
20 января 2025, 11:49
#
Раніше щоб стати успішним потрібно було багато працювати, думати , прораховувати,створювати бізнес… Тепер на перший план вийшли торгівці повітрям. І якщо раніше афери обмежувались рамками однієї чи декількома країнами , то зараз вони стали всесвітнього масштабу, і уявити собі який настане коллапс якщо це все впаде нереально. Зараз купа молодих людей відкидають ідею вчитись, працювати чи створювати щось своє , віддаючи перевагу біткам, соланам , трампам на їм подібним пухирям. Треба памятати що казино ніколи не програє, і зароблять на цьому лише наближені. Решта 99 відсотків будуть пострижені в 0.
+
0
Riojas
Riojas
20 января 2025, 12:04
#
К сожалению, у нас крипта это чуть ли не единственный доступный способ инвестировать хоть куда-то и не держать деньги в стране. Исходим из этого. В долгую конечно никто не собирается в ней держать капитал
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