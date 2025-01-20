Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на TradingWiev.
Биткоин обновил исторический максимум
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После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона.
В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.
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Источник: Минфин
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