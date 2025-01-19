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19 января 2025, 12:20 Читати українською

TikTok перестал работать в США

Вечером 18 января доступ к TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу. Об этом сообщает CNN.

Вечером 18 января доступ к TikTok на территории США был ограничен.
Фото: depositphotos

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Что известно

При попытке открыть приложение пользователи видят такое сообщение:

«Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что пока вы не можете использовать приложение. Нам повезло, что президент Дональд Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением, которое позволит восстановить работу TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами!», — говорится в сообщении.

В приложении отмечается, что пользователи все еще могут войти в аккаунты, чтобы загрузить свои данные.

Читайте также: TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что 17 января Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok, если китайская ByteDance не продаст соцсеть.

В ноябре 2024-го The Wall Street Journal писала, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с администрацией Трампа. Во время своего предыдущего президентского срока республиканец подписал указ о запрете TikTok, который заблокировали в суде. При этом в ходе своей предвыборной кампании в 2024 году он изменил риторику в отношении платформы. 17 января Трамп заявил, что созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из тем их разговора был TikTok, рассказал избранный президент США.

Читайте также: Китай хочет продать TikTok Илону Маску

Джо Байден подписал закон, в соответствии с которым приложение могут заблокировать на территории Соединенных Штатов, если американское подразделение соцсети не будет продано, весной прошлого года. Этот шаг объяснили необходимостью обеспечить национальную безопасность и предотвратить нарушения конфиденциальности данных. В мае TikTok подал иск, оспаривающий конституционность подписанного закона. ByteDance заявила, что не может и не будет продавать свои активы в США.

В декабре 2024-го TikTok попросил временно заблокировать этот закон, пока Верховный суд не примет решение по апелляции. В середине того же месяца апелляционный суд США отклонил просьбу TikTok о временной заморозке закона. В конце декабря 2024-го Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет соцсети, чтобы попытаться урегулировать ситуацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
19 января 2025, 12:47
#
В рф забороняють одні соцмережі, в США — інші. Демократія, х**і:)
+
0
Три літри
Три літри
19 января 2025, 14:52
#
Тепер американці можуть відволіктись від тіктока та вкластися у $трумп.
+
+15
Smachnenko
Smachnenko
19 января 2025, 15:33
#
Когда Китай банит американский гугл — это подавление свободы слова. Когда США банит китайский ТикТок — это защита собственных граждан от возможной слежки за ними со стороны иностранного государства.

Главное не перепутать.
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