24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok. Об этом CNN.
TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон
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Что это значит
Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого компания не сделает, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.
Это фактически ограничит новые загрузки программы и взаимодействие с ее содержимым.
Решение Байдена подписать законопроект в среду устанавливает конечный срок продажи 19 января 2025 года. Однако согласно законодательству Байден может продлить срок еще на 90 дней, если он определит, что компания достигла прогресса на пути к продаже, предоставляя TikTok потенциально за год до того, как столкнуться с запретом.
Что говорят в компании
TikTok угрожает иском против закона. В видео, опубликованном в TikTok, генеральный директор компании Шоу Чу сказал пользователям: «Будьте уверены: мы никуда не уйдем».
«Мы уверены и будем продолжать бороться за ваши права в судах», — добавил он. «Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что мы победим».
В своем заявлении представитель TikTok назвал закон неконституционным и сказал, что он уничтожит 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.
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