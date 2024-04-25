TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok. Об этом CNN.

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Что это значит

Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого компания не сделает, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

Это фактически ограничит новые загрузки программы и взаимодействие с ее содержимым.

Решение Байдена подписать законопроект в среду устанавливает конечный срок продажи 19 января 2025 года. Однако согласно законодательству Байден может продлить срок еще на 90 дней, если он определит, что компания достигла прогресса на пути к продаже, предоставляя TikTok потенциально за год до того, как столкнуться с запретом.

Что говорят в компании

TikTok угрожает иском против закона. В видео, опубликованном в TikTok, генеральный директор компании Шоу Чу сказал пользователям: «Будьте уверены: мы никуда не уйдем».

«Мы уверены и будем продолжать бороться за ваши права в судах», — добавил он. «Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что мы победим».

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон неконституционным и сказал, что он уничтожит 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.