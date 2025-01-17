Цифры указывают на массовое вымирание: что в мире происходит с рождаемостью

Рождаемость стремительно падает в большинстве стран мира такими темпами, что удержать численность населения благодаря иммиграции становится невозможно. Как рассказывает бывший президент «Киевстар» Петр Чернышев, это приведет к новым вызовам, с которыми еще не сталкивалась наша цивилизация.

Вспомним так называемый «уровень воспроизводства населения» — количество детей на одну женщину, необходимое для нулевого прироста, который составляет 2,1 (т.е. чуть больше двух детей на семью). При таком показателе численность населения в стране не меняется.

Но в большинстве стран мира этот показатель существенно ниже. Теперь небольшая (но не такая уж простая) арифметика: уровень рождаемости ниже 1,6 означает на 50% меньше населения всего за три поколения. Это менее 100 лет (мы условно говорим «за 100 лет» для упрощения). Если же рождаемость ниже 1,2? Тогда мы говорим о 80% снижении населения за 100 лет.

Текущие показатели рождаемости:

США — 1,60;

Китай — 1,10;

Япония — 1,16;

Польша — 1,12;

Испания — 1,12.

А у Южной Кореи всего 0,75. Это потенциальное 96%-ное сокращение населения. И это самая известная «катастрофическая история» о рождаемости. Уже у 1 из 3 женщин в Южной Корее нет детей. В целом, именно эта страна — самый известный пример катастрофы с рождаемостью, и ее постоянно приводят в качестве примера. Там уже есть специальное Министерство по этому вопросу, они (как богатая страна) тратят очень много денег — но ничего сделать не могут.

В течение следующего столетия можем увидеть примерно такое сокращение (все цифры не учитывают иммиграцию):

США: -47%

Франция: -46%

Германия: -68%

Италия: -78%

Япония: -81%

Китай: -88%

Таиланд: -89%

Турция, Великобритания, Мексика и другие страны демонстрируют похожие тенденции.

Прежде считали, что экстремально низкая рождаемость в Азии «обязательно» стабилизируется хотя бы на уровне около 1,1. Нет. Южная Корея (с населением около 50 миллионов) уже опустилась до 0,68. Остальные идут следом.

Люди до сих пор не до конца осознают, что это значит для нашей цивилизации, индустриального общества и исторического прогресса — слишком масштабно, чтобы быстро постичь.

И если вас интересует ситуация с Украиной — позвольте сэкономить время на поиске. Согласно последним данным, 1,22 рожденный на одну женщину (по состоянию на 2024 год). Украина может сократиться на 76% в ближайшие 100 лет.

Похоже, что наша цивилизация движется к коллапсу, возможно, это произойдет еще до 2200 года.

С практической точки зрения, почти невозможно исправить это за счет иммиграции. Нельзя «наверстать разницу», когда речь идет о 50%+ всего поколения. Особенно, если это Китай или ЕС, где дефицит составляет сотни миллионов. Хотя теоретически в небольших странах ситуацию можно спасти иммиграцией, если общество готово открыться.

Итак, вот вопрос, который мы должны задавать себе: для кого мы отстраиваем энергосети? Для кого мы создаем искусственный интеллект? Для кого изобретаем новые вакцины, суперэффективные лекарства, классные гаджеты и все остальное? И много других важных вопросов.

Цифры указывают на массовое вымирание. Когда общества стареют и население уменьшается, как мы будем готовиться к будущему? Что произойдет с экономиками, культурами и общинами, когда людей становится все меньше?

Также не стоит забывать (это важно), что, кроме сокращения численности населения, происходит значительное смещение возрастной структуры в сторону людей в возрасте 60+. Это результат двух факторов:

Рожают меньше; Живут дольше.

И именно этот «сдвиг возраста» ведет к коллапсу пенсионной системы (все меньше работающих людей содержат все больше пенсионеров), коллапсу образования (нет тех, кого нужно учить), коллапсу армии, коллапсу системы здравоохранения (лечить людей 60+ стоит значительно дороже, чем молодежь — а где брать средства, если налогоплательщиков становится все меньше?).

Короче говоря, все очень плохо! Мы должны начать задавать сложные вопросы уже сейчас. Многие ведущие мыслители это делают — мне нравится Илон Маск, который открыто говорит, что проблема рождаемости — проблема № 1 для цивилизации.