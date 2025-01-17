Привязка гривны к евро возможна не раньше, чем через три года — эксперт

При благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривни к евро как основной иностранной валюты может произойти не ранее 2028 года. Такое мнение в эфире телеканала «Суспільне» высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

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Вместе с тем эксперт считает, что это «идеальный» сценарий, реализация которого потребует соблюдения не менее 5 основных требований:

Во-первых, количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в том числе в долларах США.

Во-вторых, продвижение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, а с максимальной интеграцией всех государственных процессов, экономики, законодательства в нормы и принципы европейского сообщества.

В-третьих, в Украине должен наступить мир с четкими гарантиями безопасности, которые делают невозможным в будущем любые посягательства страны-агрессора на украинскую государственность.

В-четвертых, привлечение мощных европейских инвестиций в послевоенное восстановление и развитие страны.

В-пятых, Украина должна соответствовать основополагающим демократическим принципам и постулатам ЕС, таким как свобода слова, прозрачность выборов, борьба с коррупцией и тому подобное.

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«Переход на евро не следует воспринимать как панацею. И уж точно речь не идет об отказе от гривны. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро. Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, который граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год.

Пока отказ от доллара США, как курсообразующей валюты, не произойдет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", — подытожил Мамедов.