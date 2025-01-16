Водители, планирующие въезд в Республику Молдова, обязаны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Молдова ввела новые правила для въезда украинцев на авто
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«В действие вступила норма, обязывающая водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства
В случае отсутствия этого документа, пограничники Молдовы будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.
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«Просим граждан во время поездки учесть указанные изменения», — подчеркнули пограничники.
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