Молдова ввела новые правила для въезда украинцев на авто

Водители, планирующие въезд в Республику Молдова, обязаны иметь при себе действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В действие вступила норма, обязывающая водителей с собой иметь действующие сертификаты технического осмотра транспортного средства при въезде на территорию их государства (требование Правил дорожного движения, утвержденных постановлением правительства РМ от 13.05.2009 № 357)», — говорится в сообщении.

В случае отсутствия этого документа, пограничники Молдовы будут отказывать в пропуске транспортных средств на территорию своей страны.

Читайте также: Страховщики повысили стоимость полисов на 70−100%

«Просим граждан во время поездки учесть указанные изменения», — подчеркнули пограничники.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями