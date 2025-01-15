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15 января 2025, 14:13 Читати українською

В 2024 году глобальный рынок электромобилей вырос до рекордного уровня

В 2024 году глобальные продажи электромобилей выросли на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Rho Motion, специализирующейся на исследованиях электрокаров.

В 2024 году глобальные продажи электромобилей выросли на 25% по сравнению с 2023 годом.
Фото: pixabay.com

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Вопреки мнению скептиков, продажи электромобилей не замедлились, они установили новые рекорды почти во всех регионах мира. Единственным исключением стала Европа, где продажи упали на 3%, главным образом из-за прекращения стимулирования использования электромобилей в Германии.

В 2024 году рынок США и Канады вырос на 9% благодаря налоговым льготам на электромобили.

В Китае продажи электромобилей выросли на 40% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, причем в декабре 2024 года был установлен очередной месячный рекорд продажи электромобилей — более 1,3 млн единиц.

Продажи электромобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом

  • Мир всего: 17,1 млн (+25%);
  • Китай: 11 млн (+40%);
  • ЕС, Европейская ассоциация свободной торговли и Великобритания: 3 млн (-3%);
  • США и Канада: 1,8 млн (+9%);
  • Другие страны мира: 1,3 млн. (+27%).

Читайте также: Где в Украине чаще покупают электрокары: названные регионы-лидеры

По данным Rho Motion, в 2024 году в мире было продано 17,1 млн автомобилей с подключением к электросети по сравнению с 13,6 млн в 2023 году и 10,4 млн в 2022 году. Этот рост на 3,5 млн. единиц в 2024 году превзошел рост на 3,2 млн единиц в 2023 году.

Снижение продаж бензиновых авто

По данным ARENAEV, фиксируется долгосрочное понижение продаж бензиновых автомобилей. Глобальные продажи авто с бензиновыми ДВС достигли пика в 2017 году и с тех пор не возобновились.

При этом отмечается, что нет абсолютно никаких сомнений, что это снижение только продолжится, поскольку электромобили набирают популярность и становятся доступнее.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smachnenko
Smachnenko
15 января 2025, 17:14
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Вопреки мнению скептиков, продажи электромобилей не замедлились, они установили новые рекорды почти во всех регионах мира. Единственным исключением стала Европа, где продажи упали на 3%, главным образом из-за прекращения стимулирования использования электромобилей в Германии.

Но ведь главный аргумент скептиков (мой по крайней мере точно) в том и состоит, что если не будет стимулирования, то не будет и роста. На примере ЕС мы именно это и видим.
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