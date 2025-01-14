Депутаты готовят законопроект о налогообложении доходов Bolt, Uklon и Glovo

Депутаты готовят законопроект о налогообложении цифровых платформ, таких как: Bolt, Uklon или Glovo. Это обязательство правительства по пути к евроинтеграции и один из маяков Международного валютного фонда. Об этом пишет Forbes.ua.

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Что известно

В апреле правительство должно подать в Верховную Раду законопроект по автоматическому международному обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Обмен будет происходить между налоговыми службами более 29 стран, говорится в ответе Министерства финансов.

Речь идет о компаниях, служащих платформами для предоставления определенных услуг. В Украине это, прежде всего, такие крупные игроки, как сервисы такси Uklon или Bolt или сервис доставки Glovo.

Законопроект будет содержать и новые подходы к налогообложению таких цифровых платформ, говорит глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Эти изменения являются обязательством украинского правительства по пути евроинтеграции и гармонизации законодательства с правом Европейского союза и стандартами Организации экономического сотрудничества и развития.

Они стали новым маяком Международного валютного фонда во время пересмотра программы в октябре прошлого года.

Сколько это принесет бюджету

Обложение цифровых сервисов может принести в бюджет ориентировочно 10 млрд грн в год, говорит Гетманцев. «Это приблизительные расчеты, однако ситуация может быть как с налогом на Google, когда в начале ориентировались на сумму 3 млрд грн, а в результате получили более 11 млрд грн налогов», — добавляет он.

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Рабочая группа, работающая над законопроектом, рассматривает для цифровых платформ пониженную ставку налогообложения — 5% дохода, рассказывает Гетманцев. Дискуссия идет вокруг вопроса самого процесса налогообложения, уточнил он.

«Компании должны подавать ежегодную отчетность о доходах сотрудников платформ», — говорится в ответе пресс-службы Минфина. Однако, как именно будут взимать налоги с этих доходов, в министерстве не отметили.

В настоящее время рассматривают два варианта. Первый — когда самозанятые, сотрудничающие с цифровыми платформами, должны подавать декларацию и платить налоги с такой деятельности, говорит Гетманцев. Второй — налоговыми агентами должны стать цифровые платформы. Они будут автоматически удерживать налоги с доходов по аналогу, как это происходит с налогом на Google.

Гетманцев выступает за вторую модель. «Подать декларации [как предусмотрено первым вариантом] имеют несколько сотен тысяч человек — это дополнительное бремя для них и для налоговой, которая должна обработать такие данные», — объясняет глава налогового комитета.

Что говорят в компаниях

Представители компаний Uklon, Bolt и Glovo в письменных ответах на запросы указали, что поддерживают инициативу Кабмина и ВР ввести налогообложение для рынка цифровых платформ.