«Податок на Google» приніс до бюджету на 40% більше коштів у 2024 році

У 2024 році державний бюджет України поповнився на 11,2 млрд грн завдяки так званому «податку на Google». Ця сума майже вчетверо перевищує очікувані надходження після ухвалення відповідного закону, про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

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Що відомо

За словами народного депутата, надходження від цього податку демонструють щорічне зростання. Якщо у рік запровадження податку до бюджету надійшло 4,3 млрд грн, у 2023 році — 8 млрд грн, то у 2024 році ця сума сягнула 11,2 млрд грн. Таким чином, минулого року надходження від «податку на Google» збільшилися на 40%, або на 3,2 млрд грн, порівняно з 2023 роком.

Гетманцев також зазначив, що прогнози про те, що «податок на Google» не запрацює в Україні, а компанії-нерезиденти відмовляться від реєстрації та покинуть український ринок, не справдилися.

Передісторія

Нагадаємо, що у червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який запровадив «податок на Google». Ключовою зміною стало зобов'язання іноземних технологічних гігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ) нарівні з іншими компаніями, зареєстрованими в Україні.