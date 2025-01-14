Депутати готують законопроєкт про оподаткування доходів Bolt, Uklon та Glovo

Депутати готують законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, таких як: Bolt, Uklon чи Glovo. Це зобовʼязання уряду на шляху до євроінтеграції та один із маяків Міжнародного валютного фонду. Про це пише Forbes.ua.

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Що відомо

У квітні уряд має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Обмін відбуватиметься між податковими службами понад 29 країн, йдеться у відповіді Міністерства фінансів.

Ідеться про компанії, що слугують платформами для надання певних послуг. В Україні це перш за все такі великі гравці, як сервіси таксі Uklon чи Bolt або сервіс доставки Glovo.

Законопроєкт міститиме й нові підходи до оподаткування таких цифрових платформ, каже голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Ці зміни є зобов'язанням українського уряду на шляху євроінтеграції та гармонізації законодавства з правом Європейського союзу та стандартами Організації економічної співпраці та розвитку.

Вони також стали новим маяком Міжнародного валютного фонду під час перегляду програми у жовтні минулого року.

Скільки це принесе бюджету

Оподаткування цифрових сервісів може принести до бюджету орієнтовно 10 млрд грн на рік, каже Гетманцев. «Це приблизні розрахунки, однак ситуація може бути як із податком на Google, коли на початку орієнтувалися на суму 3 млрд грн, а в результаті отримали понад 11 млрд грн податків», — додає він.

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Робоча група, яка працює над законопроєктом, розглядає для цифрових платформ знижену ставку оподаткування — 5% від доходу, розповідає Гетманцев. Дискусія точиться навколо питання самого процесу оподаткування, уточнив він.

«Компанії мають подавати щорічну звітність про доходи співробітників платформ», — сказано у відповіді пресслужби Мінфіну. Проте як саме стягуватимуть податки з цих доходів, у міністерстві не зазначили.

Наразі розглядають два варіанти. Перший — коли самозайняті, які співпрацюють з цифровими платформами, мають подавати декларацію та сплачувати податки з такої діяльності, каже Гетманцев. Другий — податковими агентами мають стати цифрові платформи. Вони автоматично утримуватимуть податки з доходів за аналогом, як це відбувається з податком на Google.

Гетманцев виступає за другу модель. «Подати декларації [як передбачено першим варіантом] мають декілька сотень тисяч людей — це додатковий тягар для них та для податкової, яка має обробити такі дані», — пояснює голова податкового комітету.

Що кажуть в компаніях

Представники компаній Uklon, Bolt та Glovo у письмових відповідях на запити вказали, що підтримують ініціативу Кабміну та ВР запровадити оподаткування для ринку цифрових платформ.