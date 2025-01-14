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14 января 2025, 16:18 Читати українською

Украинцы не рискуют инвестировать в недвижимость на фоне продолжения войны — НБУ

Сейчас ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятны, чем к полномасштабному вторжению, в то же время из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья. Об этом отмечают специалисты Национального банка в Декабрьском Отчете о финансовой стабильности.

Сейчас ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятны, чем к полномасштабному вторжению, в то же время из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья.

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В частности, об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствует снижение своего долгосрочного среднего показателя «цена к аренде» — покупка жилья становится выгоднее по сравнению с его арендой.

Кроме того, сегодня фиксируют исторически минимальные значения показателя «цена к доходу» — в среднем приобретение 70 кв. м жилья в Киеве для семьи обойдется эквивалент ее 10-летнего дохода.

Однако спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется, добавляют специалисты.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в столице и западе Украины преимущественно постоянная, а в других регионах даже снижается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Abramon
Abramon
14 января 2025, 16:39
#
Інвестувати є сенс коли ціни за м. кв. відчутно нижчі ніж мінулі роки і не якісь 10−20%, а мінімум 35−40% про війну я мовчу — цей фактор є ключовим, а так котлованів нарили, а де й не рили привіт КМБ і ЖК «Злагода» та іншим «привабливим» для інвестицій ЖК. ENTSO, Інтергали, будують тесятиліттями. Я мовчу про «іванбуди» ноунейми всякі.
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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
14 января 2025, 16:44
#
Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів, які користуються послугою карткових P2P переказів. Як відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту. Потужно! Можно инвестировать в ведро
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Abramon
Abramon
14 января 2025, 16:57
#
«Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 000 грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів» — повністю згоден.
Довідка ОК 7, якщо фізична особа і погнали, а то мінімалку показують, а квартири поверхами скуповують.
Відчитайся за отримані кошти, а тоді купуй нерухомість.
Купіть наприклад в Португалії нерухомість без підтвердження походження коштів.
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