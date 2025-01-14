Украинцы не рискуют инвестировать в недвижимость на фоне продолжения войны — НБУ

Сейчас ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятны, чем к полномасштабному вторжению, в то же время из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья. Об этом отмечают специалисты Национального банка в Декабрьском Отчете о финансовой стабильности.

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В частности, об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствует снижение своего долгосрочного среднего показателя «цена к аренде» — покупка жилья становится выгоднее по сравнению с его арендой.

Кроме того, сегодня фиксируют исторически минимальные значения показателя «цена к доходу» — в среднем приобретение 70 кв. м жилья в Киеве для семьи обойдется эквивалент ее 10-летнего дохода.

Однако спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется, добавляют специалисты.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в столице и западе Украины преимущественно постоянная, а в других регионах даже снижается.