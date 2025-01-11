США продлили срок действия Временного защищенного статуса для беженцев из Украины

Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении Временного защищенного статуса (TPS) для беженцев из Украины на 18 месяцев после окончания срока их текущей защиты 19 апреля 2025 года.

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Это решение позволит примерно 103 700 украинцам, уже пользующимся этим статусом, легально проживать и работать в США.

Отмечается, что такое решение было принято из-за продолжающейся войны в Украине, которая повлекла за собой гуманитарную катастрофу и сделала невозможным безопасное возвращение украинцев домой.

Что делать украинцам с TPS

Гражданам Украины со статусом TPS в США необходимо повторно перерегистрироваться, чтобы продлить этот статус.

Подробная информация о процедуре регистрации будет опубликована в ближайшее время.

Важно отметить, что все предварительные документы о праве на работу будут автоматически продлены на 12 месяцев.