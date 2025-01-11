Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении Временного защищенного статуса (TPS) для беженцев из Украины на 18 месяцев после окончания срока их текущей защиты 19 апреля 2025 года.
США продлили срок действия Временного защищенного статуса для беженцев из Украины
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Это решение позволит примерно 103 700 украинцам, уже пользующимся этим статусом, легально проживать и работать в США.
Отмечается, что такое решение было принято из-за продолжающейся войны в Украине, которая повлекла за собой гуманитарную катастрофу и сделала невозможным безопасное возвращение украинцев домой.
Что делать украинцам с TPS
Гражданам Украины со статусом TPS в США необходимо повторно перерегистрироваться, чтобы продлить этот статус.
Подробная информация о процедуре регистрации будет опубликована в ближайшее время.
Важно отметить, что все предварительные документы о праве на работу будут автоматически продлены на 12 месяцев.
Источник: Минфин
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