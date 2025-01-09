Минюст возобновляет работу Единого госреестра юрлиц после масштабной кибератаки

В четверг, 9 января, возобновляется работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны россии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Отмечается, что возобновится электронное информационное взаимодействие с государственными органами — Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики, Пенсионным фондом, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.

Заработает ряд онлайн услуг с помощью «Дии». На портале ЕГР возобновят функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

«Наша команда продолжает работать над восстановлением других реестров. Знаем, как вам важно удобство доступа к государственным услугам и их бесперебойная работа. Поэтому специалисты Национальных информационных систем вместе с Киберполицией, Кибердепартаментом СБУ и Госспецсвязью делают все возможное, чтобы не только возобновить работу реестров, но усилить их защиту», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.