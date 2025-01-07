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7 января 2025, 15:54 Читати українською

В 2024 украинцы закрыли рекордное за 5 лет количество ФОПов (инфографика)

За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей. Прирост закрытых ФОП составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФОП в секторе розничной торговли и ИТ. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы YouControl.Market.

За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей.
Фото: AI

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На фоне роста прекращения деятельности ФОП, регистрация новых снизилась на 5% по отношению к 2023 году.

Наибольшее количество ФОП украинцы закрыли в октябре: более 23,7 тыс. Количество закрытий в декабре составило более 22 тыс. Однако, из-за слома работы реестров, данные только по состоянию на 18 декабря 2024 года включительно.

Эксперты также отметили, что спад бизнес активности к концу года является традиционным. Прирост закрытий в 2024 году начался с первого же месяца года, так только в феврале 2024 года (14,5 тыс. закрытых ФОП) прирост закрытий относительно 2023 года (3,1 тыс.) составил почти 270%.

Интересно, что пик закрытий приходится на осенние месяцы. Больше всего ФОП в 2024 году закрыли 30 сентября 2024 — 2,9 тыс. (1,4% от всех закрытых ФОП в год), накануне ожидаемого повышения налогов (введения военного сбора) для ФОП.

29 ноября 2024 г. закрылось более 2,3 тыс. (1,1%). Еще почти 2,3 тыс. (1,1%) ФОП закрыли 18 декабря 2024 года.

Больше всего открытий пришлось на: 1 октября 2024 открыли 1,8 тыс. (0,6%), 29 апреля 2024 — 1,7 тыс. (0,6%) и еще 1,7 тыс. (0,6%) 28 августа 2024 года.

Где закрывали больше всего ФОПов

Традиционно самая большая бизнес-активность физических лиц наблюдается в Киеве: более 27 тысяч ФОП закрылось в столице и почти 40 тысяч — зарегистрировалось. Поэтому мы решили проанализировать прирост и составили соответствующий ренкинг регионов.

Наибольший прирост закрытий в 2024 году по отношению к 2023 году наблюдается в Полтавской области — 57,2% (8,1 тыс. в 2024 против 5,1 тыс. в 2023).

Почти на 55% выросло закрытие ФОП в Кировоградской области до 4,5 тыс. в 2024 году. Также в тройку по росту прироста закрытий попала и Винницкая область — прирост составил почти 45% до 8,4 тыс. в 2024 году.

В 2024 году 6 из 10 ФОП открыли женщины

Женщины открыли значительно больше ФОП, чем мужчины: более 61% (173,7 тыс.) новых ФОП принадлежат женщинам, а 39% (111,2 тыс.) — зарегистрировали мужчины. Этот показатель вырос по сравнению с 2023 годом, тогда количество открытых ФОП женщинами составляло почти 58%.

Вместе с тем, в 2024 году мужчины закрывали больше ФОПов — почти 51% (106,2 тыс.) закрытых принадлежит мужчинам, еще 49% (103,6 тыс.) — женщинам.

В секторе ИТ продолжает расти закрытие ФОПов, на фоне сокращения открытий

Среди лидеров в количестве прекращений деятельности ФОП в 2024 году такие секторы, как розничная торговля более 65 тыс., ИТ — почти 39 тыс. и другие услуги — более 26 тыс.

В секторе ИТ продолжается интенсивный рост закрытий. Так, прирост закрытых ФОПов в 2024 году (38,7 тыс.) составил более 29% по отношению к 2023 году (29,9 тыс.). А если сравнивать с 2021 годом (14,3 тыс.), то прирост закрытий составит почти 161%. Также значительно сократилось и количество регистраций ФОП в ИТ: 67,3 тыс. — в 2021 году, 39,2 тыс. — в 2023 году, 36,8 тыс. — в 2024 году.

Причины закрытий ФОП

Как отмечает ведущий финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк, процесс увеличения количества закрытий ФОП в 2024 году носит мультифакторный характер.

Во-первых, продолжился тренд на реализацию отложенного в первый год полномасштабной войны спроса на услуги как в сфере закрытия, так и регистрации ФОП. Миграционные и мобилизационные процессы лишь усугубили этот тренд на закрытие бизнеса.

Во-вторых, на рост количества закрытий влияла экономическая политика и коммуникации регуляторов в сфере изменений в налоговое законодательство, а самое главное, что с 1 января 2025 для ФОП уплата ЕСВ теперь обязательна. Следовательно, многим физическим лицам предпринимателям с нерегулярными или отсутствующими доходами стало экономически невыгодно оставаться в сегменте «замороженных ФОП», так как это будет генерировать отрицательный денежный поток.

В-третьих, общая ситуация в стране во время войны не благоприятна для ведения бизнеса, поэтому выживают более сильные, а значительное количество микробизнеса обречено на сворачивание деятельности.

В-четвертых, далеко не каждый ФОП — это представитель микробизнеса в классическом виде. Существует немало схем по использованию ФОП для минимизации налогообложения, которые в ходе борьбы с ними со стороны регуляторов могут как снижать необходимость в существовании части «фиктивных» ФОП, так и генерировать спрос бизнеса на ФОП-однодневки, которые по своей природе вынуждены с определенной периодичностью массово закрываться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Smerch747
Smerch747
7 января 2025, 16:31
#
Хоча б з графіками. Ми бачимо що скорочення всього лише з 190до200тис. При цьому нових +280
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
7 января 2025, 17:01
#
ФОП автоматично закривається, якщо переплив Тису…
+
0
Три літри
Три літри
7 января 2025, 17:50
#
Спочатку рекордну кількість відкрили, потім рекордну кількість закрили.
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