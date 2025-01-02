Организаторы азартных игр в 2024 году уплатили в бюджет 17 млрд грн налогов. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Игорный бизнес в 2024 году уплатил 17 миллиардов налогов — Гетманцев
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Сколько поступило в бюджет
«Уплачено в 2021 — 204,8 млн грн, в 2022 — 730,9 млн. А за весь 2024 год — 17 млрд. От таких показателей даже северное сияние тускнеет», — отметил Гетманцев.
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Он подчеркнул, что сейчас участники рынка продолжают сопротивляться детенизации и некоторые из них все еще не понесли ответственность за нанесенный государству ущерб.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Это стадо (Народ) просто сливают свою жизнь в казино, а ещё удивляються почему к ним относяться как ресурсу