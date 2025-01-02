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2 января 2025, 12:30 Читати українською

В Украину запретили ввозить новые легковые автомобили ниже стандарта «Евро-6»

С 1 января 2025 в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту «Евро-6». Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.

С 1 января 2025 в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту «Евро-6».
Фото: depositphotos

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Что известно

Таможенное оформление и первую государственную регистрацию в Украине могут получить новые транспортные средства, при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня «Евро-6»:

  • с 1 января 2025 года эта норма введена для новых транспортных средств по кодам товарной позиции 8703 УКТВЭД (легковые автомобили), как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 включительно;
  • с 1 января 2027 года — для транспортных средств по кодам товарных позиций 8701 20 (колесные тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовики), 8705 (специальные автомобили) согласно УКТ ВЭД, за исключением транспортных средств, производимых в Украине или ввозимых на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2026 года включительно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+101
godvinik
godvinik
2 января 2025, 12:42
#
Це просто смішно. На жигулях і газонах можна їздити з євро-0.
+
+15
LutyiPerets
LutyiPerets
2 января 2025, 13:42
#
Це щоб вбити ринок нових авто. Б/в авто типу можна з будь-яким стандартом завозити, а нові - ні ?
+
+9
torn
torn
2 января 2025, 14:13
#
На ввоз б/у нужно сделать не меньше евро-4 хотя бы.
+
0
zevs1
zevs1
2 января 2025, 14:24
#
Оказалось что в Украине правительство и чиновники впереди планеты всей с стандартом евро-6, всё об Украинцах заботятся.
+
0
stariy07
stariy07
2 января 2025, 14:33
#
Це не більше ніж ваші фантазії!
+
0
zevs1
zevs1
2 января 2025, 14:52
#
Stariy07
Тогда данная статья написана фантазером или Вы можете это опровергнуть?
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