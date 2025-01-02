С 1 января 2025 в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту «Евро-6». Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.
В Украину запретили ввозить новые легковые автомобили ниже стандарта «Евро-6»
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Что известно
Таможенное оформление и первую государственную регистрацию в Украине могут получить новые транспортные средства, при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня «Евро-6»:
- с 1 января 2025 года эта норма введена для новых транспортных средств по кодам товарной позиции 8703 УКТВЭД (легковые автомобили), как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 включительно;
- с 1 января 2027 года — для транспортных средств по кодам товарных позиций 8701 20 (колесные тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовики), 8705 (специальные автомобили) согласно УКТ ВЭД, за исключением транспортных средств, производимых в Украине или ввозимых на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2026 года включительно.
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Источник: Минфин
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