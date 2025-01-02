В Украину запретили ввозить новые легковые автомобили ниже стандарта «Евро-6»

С 1 января 2025 в Украину запрещено ввозить для дальнейшего растаможивания и получения первой регистрации новые легковые автомобили, не соответствующие экологическому стандарту «Евро-6». Соответствующую норму содержит закон № 4144-IX о внесении изменений в Таможенный кодекс.