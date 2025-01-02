Как Украина стала частью газового проекта СССР и поставила точку на «трубе»

С 1 января Украина прекратила прокачку российского газа по своей территории. Почему это событие важно не только для Украины, но и для других стран Европы, и как начиналась газовая «труба», рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. «Минфин» выбрал главное.

Итак, свершилось! Киев выстоял под натиском троянских коней кремля в ЕС, не соблазнился коррупциогенными предложениями «азербайджанского» или какого-то другого газа, и в конце концов заставил москву прекратить экспорт газа в Европу транзитом через Украину.

Таким образом агрессор лишится $6−6,5 млрд годового дохода от газового экспорта, который является одним из каналов финансирования войны.

Учитывая исторический масштаб события — завершение более полувековой эры экспорта российского газа в Европу через Украину, следует упомянуть некоторые малоизвестные факты.

Газ шел с Запада на Восток

Прежде чем Советский Союз стал экспортером газа на линии Восток-Запад, внутри СССР газ в 50−70-е годы шел с запада на восток. И это был украинский газ, добывавшийся как на западе страны — Дашавское месторождение, так и на востоке — Шебелинка.

Газопроводами Дашава-Киев-брянск-москва и Дашава-минск-Вильнюс-Рига природный газ западноукраинских месторождений поставлялся в россию и другие республики СССР.

Карта-схема газопровода Дашава-Киев-москва с грифами «Секретно» и «Рассекречено»

Современный маршрут движения потоков природного газа на восток-запад из месторождений-гигантов Центральной Азии, Урала и Западной Сибири в Европу формировался на протяжении 60−80-х годов XX века в период холодной войны.

Первоначально экспортные газовые поставки были направлены только отдельным странам-сателлитам СССР в Восточной Европе — членам Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского договора (ОВД) — Польше и Чехословакии, а затем и нейтральным Австрии и Финляндии.

Обострение советско-китайских отношений вплоть до вооруженного конфликта в марте 1969 вокруг острова Даманский на Амуре поставило СССР, согласно тогдашнему видению кремля, перед угрозой войны на два фронта — с США и НАТО на западе и с Китаем на востоке.

Это стимулировало советское руководство перейти к политике разрядки в отношениях с Западом, тем более что Карибский ракетный кризис 1962 года завершился не в пользу СССР. Старт в ноябре 1969 г. в Хельсинки переговоров между СССР и США по ограничению стратегических наступательных вооружений ускорил подписание известного 20-летнего контракта «газ-трубы» между правительствами Советского Союза и Западной Германии. С его подписанием стали реализовываться масштабные проекты строительства трансконтинентальных газотранспортных систем, по которым природный газ должен был попасть в Западную Европу — в ФРГ, Италию, Францию.

Проект «Братство»

Остается малоизвестным тот факт, что первые экспортные поставки природного газа из СССР обеспечивались именно из месторождений, расположенных в западной части Украины.

Экспорт газа в западном направлении, начавшийся из Польши в 1956 году, был расширен экспортом через новый газопровод с символическим названием «Братство» (Долина-Ужгород-Государственная граница). Он стал снабжать голубым топливом Чехословацкую Республику.

Запуск «Братства» состоялся в 1967-м, а в течение следующего года трубопровод с территории Словакии был продолжен за пределы Восточного блока и газ стал поступать в нейтральную Австрию.

Также малоизвестен тот факт, что проектные работы по основным советским газотранспортным системам выполнялись в Украине — в Киеве. После освобождения Украины от нацистской оккупации 29 сентября 1944 в Киеве был создан «Укрдипрогазтоппром» — украинское отделение московского Государственного института по проектированию предприятий промышленного жидкого топлива и газа «Дипрогазтоппром».

После ряда трансформаций эта украинская проектная организация стала Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом по транспорту природного газа «ВНИПИтрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР.

Именно этот институт разработал проектную документацию первых магистральных газопроводов как внутри СССР, так и экспортных, среди которых:

Дашава-Киев-брянск-москва,

«Союз» (оренбург-Западная граница СССР)

«Прогресс» (ямбург-Западная граница СССР)

Средняя Азия-Центр;

СССР-Народная Республика Болгария;

уренгой-помары-Ужгород;

торжок-Долина,

а также многие другие на территории россии.

Не только валюта, но и зависимость Европы

Целесообразно напомнить, что эти масштабные инфраструктурные проекты реализовывались с целью увеличения валютных поступлений в СССР, которому они были необходимы для достижения военного паритета с США и НАТО.

Этого можно было достичь, экспортируя энергоносители в страны-члены НАТО и Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). Однако не только валютными потребностями руководствовалась советская власть.

Целью масштабного наращивания экспорта нефти и газа было зависимость Западной Европы от СССР, отрыв ее от США, а нейтральные Австрия и Финляндия должны были стать более благосклонными к москве.

Иван Дияк, член-корреспондент Академии горных наук Украины, находившийся на руководящих должностях украинской государственной компании «Укргазпром» в 1972—1998 гг. г. и принимавший непосредственное участие в проектах строительства советских газопроводов, особенно отмечает период начала 80-х годов.

По его воспоминаниям, тогда советским руководством была окончательно сформулирована стратегическая цель создания трансконтинентальных газотранспортных систем Восток-Запад. На советские намерения по зависимости ведущей экономики Европы от поставок газа с Востока указывают и российские эксперты.

Первая газовая агрессия

Учитывая, что ровно 16 лет назад Газпром по указанию кремля прибег к акту газовой агрессии против Украины и ЕС, следует упомянуть тех, кто не только не дрогнул, но и искусно показал всем «кузькину мать», развернув ГТС в реверс в течение 36 часов для подачи газа из западных ПХГ в центр, на юг и восток, и не оставив москве шансов устроить Холодомор в холодном январе 2009 года.

Под руководством тогдашнего главы «Нафтогаза» Олега Дубины и его заместителя и инженерного гения ГТС Ярослава Марчука было сделано невозможное, после чего и в россии, и в Европе сделали вывод — «оказывается, так можно было» и возможность реверсивного использования газопроводов стала нормой в ЕС. Они и все мы даже не догадывались в то время, как был сорван сценарий кремля.

Газовый кризис 2009 года имел далекоидущие цели. Он должен был сыграть роль детонатора для провоцирования политического конфликта в Украине по линии Восток-Запад. Замысел заключался в том, что, в случае полного прекращения поставок газа (для внутреннего потребления + транзит в ЕС), власти в Украине не смогут обеспечить подачу его из расположенных на западе страны основных ПХГ на восток, в основные промышленные центры, которые останутся без газа и тепла. Таким образом, это должно было спровоцировать, по замыслу российских стратегов, социальный взрыв на востоке и юге Украины.

Не случайно 12 января 2009 г. в российских СМИ появились публикации на тему «пересмотра границ» в СНГ и заявления российских политиков: «Депутат Госдумы рф Константин Затулин не исключает, что россия „в нужный момент подаст знак“ юго-восточным регионам Украины для вхождения в состав россии».

Этот знак мог быть подан уже через несколько дней, если бы украинская сторона согласилась с предложением «Газпрома» от 13 января о возобновлении транзита газа на Балканы и Турцию по его схеме. Глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Олег Дубина отклонил это предложение:

«Предложение, которое поступило от россии, прокачать по трубопроводу Украины газ со входом в ГВС „Суджа 1200“ в Молдову, Болгарию и Румынию, может угрожать тем, что нам придется отключить от газа Одессу, Днепропетровск, Донецк».

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Если бы Киев повелся на газпромовское предложение, то жители городов-миллионников, а также целого ряда меньших промышленных городов востока и юга Украины, оставшись без газа и отопления при температурах ниже -10°-15°С, безусловно, вышли бы с протестами на улицы. И эти протесты, несомненно, имели бы политические требования и были бы поддержаны региональными властями, коммунистами, православной церковью московского патриархата, которые имели традиционно пророссийскую ориентацию и финансирование из российских источников.

А поскольку Польша взяла председательство в ЕС, и страна покончила с потреблением российских энергоресурсов и является государством Балтийского региона, то есть хорошая возможность покончить и с российской нефтью на Балтике — закрыть нефтяное «окно в Европу» для агрессивного режима кремля, а также убрать исключения для трубопроводной поставки нефти в санкционном режиме ЕС для троянских лошадей путина — режимов Орбана и Фицо.