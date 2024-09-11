Газовое посредничество: сколько может принести украинскому бюджету транзит

В конце года истекает срок действия газового контракта между Украиной и рф. Остается совсем немного времени, чтобы принять решение: выбрать «нулевой» транзит, т. е. остановить прокачку по территории Украины, или выбрать посредников, которые смогут заменить российский газ в нашей трубе. «Минфин» выяснил, выгодны или нет эти варианты для Украины и украинцев.

Украина подписала с россией действующий сейчас контракт о транзите газа в конце 2019 года. Это соглашение изначально считалось недолговременным. На тот момент россия уже строила «Северный поток-2», что, после сдачи проекта, позволило бы россиянам отказаться от услуг украинской ГТС. Впрочем, как показало время, «Северный поток-2» так и не был запущен.

Контракт на транзит газа между Украиной и рф истекает в конце этого года. Руководитель «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявлял, что Украина, как государство, имеет топовый стратегический актив — газотранспортную систему. «И для нас очень важно, чтобы ГТС работала», — отмечал он. Но договариваться с российским «Газпромом» Украина не хочет.

В рамках транзитного соглашения рф согласилась выплатить нашей стране почти $3 млрд, по решению Стокгольмского арбитража, плюс подписалась платить за транзит по $3 за тысячу куб.м. на тысячу километров. Что, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, гарантировало Украине до миллиарда долларов валютных поступлений — этого с лихвой хватало на обслуживание газотранспортной системы, плюс были платежи в бюджет.

Сохранение транзита позволило Украине заработать до $800 млн, а россии — $5 млрд. Понятно, что $800 млн — это далеко не те $3 млрд, что Украина получала за услуги транзита в прошлые годы. Но этой суммы хватало на обслуживание украинской ГТС, плюс часть средств перечислялись в госбюджет.

Впрочем, как заявил экс-глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, из $800 млн, которые получает за транзит Украина, большая часть идет на обслуживание ГТС и сам транзит, бюджет получает только до $200 млн в виде налогов и дивидендов. «Поэтому я не вижу смысла этого делать», — говорит Макогон, выступая против продолжения транзита росгаза. Кроме того, сохранение транзита, по его словам, позволит москве и дальше «давить» на отдельные страны ЕС, в частности, Словакию и Венгрию. В профильной среде экспертов с подобной точкой зрения немало.

Чего ждать в случае «нулевого» транзита

По мнению Корольчука, Украина лишится любых поступлений от транспортировки газа, что ударит по и без того дефицитному бюджету. Кроме того, добавляет он, есть риски для работы ГТС на внутренний рынок. По его словам, главный риск — отсутствие давления в трубе, которое сейчас обеспечивают транзитные объемы.

«Нам нужно будет строить дополнительные компрессорные станции и сжигать свой газ для обеспечения нужного давления. По оценкам МВФ, Украине потребуется дополнительно закупить не менее 3 млрд куб.м. газа.

Особенно уязвимыми в случае низкого давления в трубе будут Одесская, Херсонская, Черниговская, Кировоградская, Ровенская, Черновицкая области — там и без того слабая газификация, и они расположены дальше от магистральных трубопроводов, поэтому газ придется докачивать", — объяснил эксперт. То есть может возникнуть реальная угроза с перебоями газа для украинцев.

По мнению эксперта энергорынка Олега Попенко, дополнительные объемы технического газа для поддержания давления в трубе должны составлять минимум 2 млрд куб.м., что в деньгах — до €900 млн.

Во-вторых, есть риски по работе ГТС. «У нас она никогда не работала без транзитного газа, и мы не знаем, как это будет происходить на практике, кто бы что не говорил», — пояснил Попенко.

В-третьих, возможны перепады давления в трубе, что может сказаться на газоснабжении ряда регионов, прежде всего южных, — отметил эксперт.

Но есть и другое мнение.

«За последние годы «Оператор ГТС Украины» проделал большую работу, чтобы минимизировать зависимость нашей газотранспортной системы от транзитного газа. После того, как объемы прокачки российского снизились до 40 млрд куб.м., на транзит осталась задействована всего одна ветка «трубы» из четырех. Остальные решили переориентировать на работу на внутренний рынок.

Для этого были установлены дополнительные компрессоры, позволяющие качать газ без потери эффективности. Поэтому, даже в случае «нулевого транзита», коллапса не будет, но, конечно же, понадобятся дополнительные объемы технологического газа", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

При этом «Оператор ГТС Украины» в августе заявлял, что украинская «труба» успешно прошла независимые стресс-тесты, где моделировалась работа в условиях отсутствия транзита.

«Моделировались разные сценарии работы, в частности, в условиях «нулевого транзита. Украинская ГТС доказала свою способность в режиме реверса обеспечивать газом потребителей», — отметили в пресс-службе «Оператора ГТС».

«Но одно дело — стресс-тесты, а другое — реальная работа в условиях морозов», — возражает Корольчук.

Что будет с ценами

Еще одна угроза в случае остановки транзита — цены на газ. «Нафтогаз» уже сообщил, что для населения цена на газ на близящийся зимний сезон не меняется и составляет порядка 8 гривен за куб.м.

Вместе с тем бизнес закупает газ по рыночным ценам, а они привязаны к европейским котировкам.

Даже когда украинские войска взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, цены на газ в Европе взлетели с $400 до $455 за тысячу куб.м. И это при том, что транзит шел и продолжает идти бесперебойно. Правда, затем цены немного откатились, но на момент написания статьи составляют 431,7 долларов за тысячу куб.м.

В Украине газ для бизнеса тоже подорожал. В августе рост цен составил 2,3% — до 12 995 гривен за тысячу куб.м. без НДС. Для сравнения: год назад газ для бизнеса продавался по 12,5 тысяч гривен за тысячу куб.м.

Какими будут цены в случае полного прекращения транзита газа через Украину — вопрос открытый. Не исключено, что начнутся биржевые спекуляции, и тариф взлетит. Что приведет к росту цены на газ для бизнеса и в Украине.

Какие есть предпосылки для транзита 2.0

С другой стороны, россия также остается в проигрыше. По расчетам Bloomberg, после прекращения контракта агрессор потеряет около $6,5 млрд, поскольку трубопроводные маршруты в Европу ограничены. Поэтому агрессор намекает, что был бы не против продолжить транзит.

С начала войны Украина не отказалась от транзита газа, главным образом потому, что от него были зависимы европейские страны. До начала войны россия поставляла в ЕС порядка 155 млрд кубов «голубого топлива», а это около 40% от общего импорта газа в Европу.

В целом Европа остается зависимой от импортного, в том числе российского, газа. По данным Associated Press, поставки российского сжиженного газа в ЕС в первом полугодии 2024 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 7% — до 4,4 млрд куб.м. А Франция увеличила поставки почти в два раза. При этом, как отмечает издание, цели ЕС по постепенному отказу от российского ресурса «ужасно отстают от графика».

Во втором квартале этого года ЕС импортировала также 12,8 млрд куб.м. трубного газа, что превышает объемы поставок из США (12,2 млрд куб.м.).

Тем не менее НБУ прогнозирует, что до конца этого года ценники на газ в Европе снизятся до $354,6 за тысячу куб.м., а в 2025 году составят $384,7. Рассчитывать на такие ценники позволяют достаточно большие объемы газа в Европе — подземные хранилища заполнены уже почти на 92%.

«Некоторые европейские страны хотели бы и дальше получать российский газ, и у них пока нет других вариантов. Речь идет о Словакии, Венгрии и Австрии. Поэтому они заинтересованы в продолжении транзита», — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

«Потоки по этому (украинскому — прим.ред.) маршруту сейчас составляют менее 5% поставок континента, но этого все еще достаточно, чтобы повлиять на энергетическую безопасность», — пишет Bloomberg.

Чьи молекулы могут оказаться в трубе

«Одним из предложений, которые сейчас обсуждаются, является соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками. Этим сейчас занимается правительство», — заявлял в июле Президент Владимир Зеленский.

Президент Азербайджана Алиев, выступая на днях на международном TEHA Forum в итальянском Черноббио, заявил, что Украина, россия и ЕС обратились к ним с просьбой помочь сохранить транзит газа через Украину.

«Сейчас с помощью Азербайджана страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину и поставках азербайджанского газа через Украину в Европу», — заявил Алиев. По его словам, Баку уже несколько месяцев ведет такие переговоры.

Корольчук говорит, что не исключен так называемый открытый транзит, то есть поставки газа не по условиям «качай или плати», а на основании реально прокачанных объемов. Это может еще больше уменьшить доходы Украины от транзита, ведь Европа пытается снизить свою зависимость от российского газа, следовательно, будет стараться покупать как можно меньше «голубого топлива».

«Скорее всего, будет следующая схема — государственная азербайджанская компания Socar подпишет договора с европейскими покупателями, и будет поставлять им газ с „азербайджанскими документами“. Сам ресурс может быть (и вероятно, будет) российским, но кто ж об этом скажет. В трубе невозможно отделить молекулы российского газа от молекул азербайджанского», — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

«Понятно, что какими бы не были условия нового соглашения, в трубу, скорее всего, по-прежнему будет поступать российский газ, а Азербайджан будет лишь посредником», — говорит Юрий Корольчук.

«Помимо посредничества Азербайджана, есть и другие варианты — скажем, поставки через одну из компаний в ОАЭ или даже европейскую компанию, у которой есть контракты с россией», — добавил Корольчук.

Между тем на дворе — сентябрь. И успеют ли «созреть» хоть какие-то договоренности до начала отопительного сезона (а он стартует в октябре) — пока неясно.

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Впрочем, министр энергетики Украины Герман Галущенко не так давно говорил, что пока никаких конкретных договоренностей по участию в транзите Азербайджана нет.

«Я всегда говорю, что нужно иметь на столе конкретный документ. Пока еще нет конкретного предложения, которое может быть обговорено. Когда возможные инициативы перейдут в практические предложения, тогда будем говорить», — отметил Галущенко.

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что если транзит и будет продлен, то как минимум нужно повысить плату за него.

Близкий к Минэнерго источник «Минфина» сообщил, что такие варианты действительно обсуждаются. Новый тариф на транзит может быть повышен с $3 до $6 за тысячу куб.м. на тысячу километров. В этом случае доходы Украины от транзита вырастут минимум в два раза — до $1,6 млрд.