Китайские биржи начали год падением на фоне экономических опасений

Торги

К 9:07 фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,47%, до 5963,50 пункта. Последние торги 2024 года индексы США завершили снижением: S&P 500 опустился на 0,43%, до 5881,63 пункта, Dow Jones — на 0,07%, до 42 544,22 пункта, NASDAQ — на 0,90%, до 19 310,79.

В целом за год S&P прибавил 24,01%, Dow Jones — 12,80%, NASDAQ — 30,78%.

Цены на нефть сегодня утром в небольшом плюсе, цена фьючерсов на Brent растет на 0,24%, до 74,82 доллара за баррель, WTI — на 0,26%, до 71,91 доллара.

Пара евро/доллар на форексе растет на 0,11%, до 1,036.

Китай начал год в «красной» зоне. Китайский индекс CSI 300 падает на 2,45%, гонконгский Hang Seng — на 1,96%, корейский KOSPI не показывает существенных изменений. Японские биржи все еще закрыты.

Как отмечает Bloomberg, китайские акции падают, поскольку экономические проблемы страны сохраняются в новом году. Инвесторы готовятся к экономической неопределенности с более слабыми, чем ожидалось, производственными данными и предполагаемым повышением тарифов после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Такая ситуация наблюдается после того, как китайские акции смогли показать свой первый годовой прирост в прошлом году с 2020 года. Инвесторы обращают внимание на ряд факторов, лежащих в основе осторожных настроений, включая обзор производства Caixin, данные в котором оказались ниже оценок.

Резкое падение CSI 300 в последнюю торговую сессию 2024 года также привело к тому, что индикатор опустился ниже значимого технического порога, что, вероятно, приведет к дальнейшей продаже некоторыми фондами, добавляет агентство. Кроме того, несколько крупных финансовых акций, включая Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China, торгуются без дивидендов, что усугубило потери бенчмарков.

«Риск снижения намного больше, чем вероятность роста для Китая», — сказал Синь-Яо Нг, инвестиционный директор abrdn Plc.

Существует неопределенность относительно тарифов, слабых макроэкономических показателей и вероятного затишья в политике стимулирования до двух сессионных заседаний в марте, сказал он, имея в виду ежегодную законодательную сессию в КНР.

