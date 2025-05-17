Расходы общего фонда госбюджета выросли на четверть

За январь-апрель 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,2 трлн. грн., что на 239,6 млрд. грн., или на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в апреле было израсходовано 329,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы от 15 мая, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В структуре расходов наиболее направлено:

475,2 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в апреле — 125,7 млрд грн) или 40,1% от общего объема расходов, израсходованных за январь — апрель 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 86,7 млрд грн, или на 22,3%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 365,2 млрд. гривен (в апреле — 96,6 млрд. грн.);

160,4 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в апреле — 49,1 млрд грн) или 13,5% от общего объема расходов. Среди них:

83,9 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

50,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

212,9 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в апреле — 54,1 млрд грн) или 18% от общего объема расходов, что на 25,7 млрд грн или на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

74,2 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

33,7 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

20,7 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

163 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в апреле — 40,6 млрд грн) или 13,7% от общего объема расходов. Среди них:

149,2 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

7,2 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

92,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в апреле — 34 млрд грн) или 7,8% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28 млрд грн, или на 43,4%);

53,9 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в апреле — 15,3 млрд грн) или 4,5% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1 млрд грн, или на 6,1%).