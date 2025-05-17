Moody's снизило безупречный кредитный рейтинг США впервые с 1919 года

В пятницу, 16 мая, рейтинговое агентство Moody's впервые снизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1». Это решение было принято из-за растущего государственного долга, высоких выплат по процентам и отсутствия эффективных мер по сокращению дефицита бюджета.

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Moody's впервые предоставило Соединенным Штатам безупречный рейтинг «Aaa» в 1919 году и является последним из трех основных рейтинговых агентств, снизивших рейтинг США, после S&P (2011) и Fitch (2023).

По данным агентства, прогнозируется, что федеральный дефицит США достигнет 9% ВВП к 2035 году, увеличившись с 6,4% в 2024 году, а государственный долг вырастет до 134% ВВП по сравнению с 6,4% в 2024 году. Обслуживание долга будет поглощать около 30% доходов США к 2035 году по сравнению с 18% в 2024 году.

Однако Moody's подчеркнуло, что снижение рейтинга не является отражением уменьшения доверия к институтам США или основам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

«США сохраняют исключительные кредитные преимущества, такие как размер, устойчивость и динамизм своей экономики, а также роль доллара США как мировой резервной валюты», — отметило агентство.

Реакция

Снижение кредитного рейтинга США вызвало критику со стороны людей, близких президенту страны Дональду Трампу.

Стивен Мур, бывший старший экономический советник Трампа и экономист Heritage Foundation, назвал этот шаг возмутительным.

«Если государственные облигации, поддержанные США, не являются активом с рейтингом „ААА“, то что тогда есть?» — сказал он Reuters.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг подверг критике экономиста Moody's Марка Занди. Он назвал его политическим оппонентом Трампа.

Занди — главный экономист Moody's Analytics, которая является отдельной структурой от рейтингового агентства Moody's, отказался от комментариев.

С момента своего возвращения в Белый дом 20 января Трамп заявлял, что сбалансирует бюджет, в то время как его министр финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что нынешняя администрация президента стремится снизить расходы на финансирование правительства США.