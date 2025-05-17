Moody's снизило безупречный кредитный рейтинг США впервые с 1919 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 мая 2025, 11:22 Читати українською

Moody's снизило безупречный кредитный рейтинг США впервые с 1919 года

В пятницу, 16 мая, рейтинговое агентство Moody's впервые снизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1». Это решение было принято из-за растущего государственного долга, высоких выплат по процентам и отсутствия эффективных мер по сокращению дефицита бюджета.

В пятницу, 16 мая, рейтинговое агентство Moody's впервые снизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1».
Фото: finclub.net

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Moody's впервые предоставило Соединенным Штатам безупречный рейтинг «Aaa» в 1919 году и является последним из трех основных рейтинговых агентств, снизивших рейтинг США, после S&P (2011) и Fitch (2023).

По данным агентства, прогнозируется, что федеральный дефицит США достигнет 9% ВВП к 2035 году, увеличившись с 6,4% в 2024 году, а государственный долг вырастет до 134% ВВП по сравнению с 6,4% в 2024 году. Обслуживание долга будет поглощать около 30% доходов США к 2035 году по сравнению с 18% в 2024 году.

Однако Moody's подчеркнуло, что снижение рейтинга не является отражением уменьшения доверия к институтам США или основам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

«США сохраняют исключительные кредитные преимущества, такие как размер, устойчивость и динамизм своей экономики, а также роль доллара США как мировой резервной валюты», — отметило агентство.

Реакция

Снижение кредитного рейтинга США вызвало критику со стороны людей, близких президенту страны Дональду Трампу.

Стивен Мур, бывший старший экономический советник Трампа и экономист Heritage Foundation, назвал этот шаг возмутительным.

«Если государственные облигации, поддержанные США, не являются активом с рейтингом „ААА“, то что тогда есть?» — сказал он Reuters.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг подверг критике экономиста Moody's Марка Занди. Он назвал его политическим оппонентом Трампа.

Занди — главный экономист Moody's Analytics, которая является отдельной структурой от рейтингового агентства Moody's, отказался от комментариев.

С момента своего возвращения в Белый дом 20 января Трамп заявлял, что сбалансирует бюджет, в то время как его министр финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что нынешняя администрация президента стремится снизить расходы на финансирование правительства США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами