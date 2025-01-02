Китайські біржі розпочали рік падінням на тлі економічних побоювань

Світові біржі були закриті на свята, і сьогодні перший день торгів 2025 року.

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Торги

На 9:07 ф'ючерс на американський індекс S&P 500 підвищується на 0,47%, до 5963,50 пункту. Останні торги 2024 року індекси США завершили зниженням: S&P 500 опустився на 0,43%, до 5881,63 пунктів, Dow Jones — на 0,07%, до 42 544,22 пунктів, NASDAQ — на 0,90%, до 19 310,79.

Загалом за рік S&P додав 24,01%, Dow Jones — 12,80%, NASDAQ — 30,78%.

Ціни на нафту сьогодні вранці у невеликому плюсі, ціна ф'ючерсів на Brent зростає на 0,24%, до 74,82 долара за барель, WTI — на 0,26%, до 71,91 долара.

Пара євро/долар на форексі зростає на 0,11% до 1,036.

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Китай почав рік у «червоній» зоні. Китайський індекс CSI 300 знижується на 2,45%, гонконгський Hang Seng — на 1,96%, корейський KOSPI не показує суттєвих змін. Японські біржі досі закриті.

Як зазначає Bloomberg, китайські акції падають, оскільки економічні проблеми країни зберігаються у новому році.

Така ситуація спостерігається після того, як китайські акції змогли показати свій перший річний приріст минулого року з 2020 року.

Різке падіння CSI 300 в останню торгову сесію 2024 року також призвело до того, що індикатор опустився нижче за значний технічний поріг, що, ймовірно, призведе до подальшого продажу деякими фондами, додає агентство. of China та Agricultural Bank of China, торгуються без дивідендів, що посилило втрати бенчмарків.

«Ризик зниження набагато більше, ніж ймовірність зростання для Китаю», — сказав Сінь-Яо Нг, інвестиційний директор abrdn Plc.

Існує невизначеність щодо тарифів, слабких макроекономічних показників та ймовірного затишшя у політиці стимулювання до двох сесійних засідань у березні, сказав він, маючи на увазі щорічну законодавчу сесію в КНР.

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