Фонд гарантирования полностью выплатил средства кредиторам банков, ликвидированных после начала войны

С начала 2024 года и по состоянию на 1 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 138,3 млн грн гарантированного возмещения выводимым с рынка вкладчикам банков. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 г., составил 9 млрд грн. Таким образом, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками этих банков, которые обратились за причитающимися им выплатами.

Как напомнили в Фонде гарантирования, после начала полномасштабного вторжения в восьми банках началась процедура ликвидации и производятся гарантированные выплаты. Это дочерние структуры российских банков АО «МР Банк» и ПАО «Проминвест», ликвидация которых начата 25 февраля 2022 года, а также АО «Айбокс Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Мегабанк», АО «Банк Сич», АО «Банк Форвард» и АО «Укрстройинвестбанк».

Еще в одном банке, АО «Коминвест», с 6 декабря ввели временную администрацию и продолжается поиск инвестора на осуществление урегулирования, отличного от ликвидации банка, добавили в Фонде.