S&P 500: главные везунчики и неудачники 2024 года, что будет в тренде в 2025-м

Аналитики Saxo Bank назвали отрасли из главного американского индекса S&P 500, которые стали худшими и лучшими, по динамике акций в 2024 году. Главным любимчиком инвесторов стал сектор ИИ и энергетика. В числе проигравших секторов оказались медицина и розничная торговля, а среди компаний-неудачников на фондовом рынке — производитель косметики Estee Lauder и создатель вакцины от коронавируса Moderna.

Звезды года

Искусственный интеллект лидирует: ИИ продолжает доминировать, как одна из самых значимых тем для инвестиций, выводя на вершину акции таких компаний, как NVIDIA и Palantir.

Акции NVIDIA показали головокружительный рост благодаря беспрецедентному спросу на чипы ИИ.

Palantir извлек выгоду из своих корпоративных решений на основе искусственного интеллекта, заполнив уникальные технологические ниши.

Broadcom: ожидания существенного роста выручки от использования искусственного интеллекта оправдались, учитывая возможности ее дифференцированного дизайна чипов для высокопроизводительных сетей и вычислений , что позволяет ей от нять долю рынка у Nvidia .

Энергетика и коммунальные услуги: Рост спроса на энергию, в том числе для обслуживания дата-центров, дало дополнительный толчок к развитию сектора коммунальных услуг.

Vistra: процветала за счет сильного денежного потока и инвестиций в возобновляемые источники энергии.

GE Vernova: Извлекла выгоду из возобновления внимания к ядерной энергетике, как части перехода к чистой энергетике.

Оборона и безопасность: геополитическая напряженность и растущие оборонные бюджеты привели к росту акций оборонного сектора.

Axon Enterprise: использовала возросший спрос на технологии общественной безопасности, включая электрошокеры TASER и нательные камеры.

Howmet Aerospace: сыграла ключевую роль в поставках важнейших компонентов для военных самолетов.

Расширение добычи нефти и газа: Традиционная энергетика пережила возрождение.

Targa Resources и Texas Pacific Land: обе компании продемонстрировали устойчивый рост за счет расширения добычи нефти и газа в рамках стратегии «Drill, Baby, Drill».

Источник: Bloomberg, Saxo

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Неудачники года

Кому не повезло в здравоохранении

Индустрия здоровья столкнулась с трудностями в 2024 году из-за изменений в регулировании и динамике рынка, что затронуло крупных игроков, считает Saxo Bank.

Аптечная сеть Walgreens Boots Alliance стала одной из худших в S&P 500, по динамике акций: они подешевели более чем на 60%. Компания пострадала от снижения числа посетителей ее торговых точек и усиления конкуренции со стороны онлайн-аптек, что привело к обвалу акций, отметил Saxo Bank.

Фармкомпания Moderna не смогла поддерживать темпы роста, которые набрала после успеха своих вакцин от COVID-19, из-за чего ее бумаги подешевели примерно на 60%.

Акции CVS Health потеряли порядка 45% стоимости из-за того, что компания оказалась не в силах быстро приспособиться к новым бизнес-моделям в секторе, а также к усилению конкуренции.

Humana, которая занимается страхованием здоровья, тоже пострадала из-за усиления конкуренции и неопределенности в регулировании ее услуг, в результате чего бумаги подешевели более чем на 45%, утверждает Saxo Bank.

Главные проигравшие в ритейле

Сектору розничной торговли пришлось бороться в 2024 году с экономической неопределенностью и меняющимся поведением потребителей: это негативно сказалось на гигантах отрасли, отметил Saxo Bank.

Дискаунтер Dollar Tree столкнулся с проблемами поддержания прибыльности в условиях роста операционных затрат и изменения предпочтений покупателей. Это привело к падению стоимости акций на 46%.

Еще один бюджетный ритейлер Dollar General пострадал от экономического давления и сокращения потребительских расходов. Инвесторы ответили продажей бумаг компании, которые с начала 2024 года упали в цене приблизительно на 45%.

Производящая косметику Estee Lauder испытывала проблемы из-за перебоев в цепочках поставок и изменений потребительских привычек, в результате чего бумаги потеряли почти 50% стоимости.

Источник: Bloomberg, Saxo

Кто еще провалил 2024 год

Некоторые технологические компании не смогли удержать импульс, который получили после пандемии, из-за отраслевых сдвигов в сфере полупроводников, пишет Saxo Bank. Самый яркий пример — это Intel, стоимость акций которого уменьшилась более чем на 60% за год.

Высокие процентные ставки создали сложные условия для возобновляемой энергетики. Из-за этого бумаги производителя оборудования для солнечной выработки электроэнергии Enphase Energy подешевели почти на 48%.

Слабый спрос в автомобильном и промышленном секторах негативно сказался на химической компании Celanese, чьи акции потеряли в 2024 году примерно 57% стоимости.

На что обратить внимание инвестору в 2025 году

В следующем году сохранится большинство трендов 2024-го, считает Saxo Bank. Однако у сектора здравоохранения он видит потенциал для роста: инновации в сфере искусственного интеллекта, борьба с лишним весом и онкологическими заболеваниями открывают долгосрочные инвестиционные возможности, полагает кредитная организация.

Потребительский рынок США тоже переживает сдвиг: покупатели все чаще склоняются к выбору более дешевых товаров и услуг, отметил Saxo. Он советует инвесторам следить за теми ритейлерами, которые быстро адаптируются к новым экономическим реалиям и изменению потребительских предпочтений.

Контекст

Saxo Bank зафиксировал список главных проигравших акций за год по состоянию на 20 декабря — до рождественской паузы в работах бирж США и начала традиционного «ралли Санта-Клауса» — подъема рынка в конце года и начале следующего.