S&P 500: главные везунчики и неудачники 2024 года, что будет в тренде в 2025-м

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2024, 23:34 Читати українською

S&P 500: главные везунчики и неудачники 2024 года, что будет в тренде в 2025-м

Аналитики Saxo Bank назвали отрасли из главного американского индекса S&P 500, которые стали худшими и лучшими, по динамике акций в 2024 году. Главным любимчиком инвесторов стал сектор ИИ и энергетика. В числе проигравших секторов оказались медицина и розничная торговля, а среди компаний-неудачников на фондовом рынке — производитель косметики Estee Lauder и создатель вакцины от коронавируса Moderna.

Аналитики Saxo Bank назвали отрасли из главного американского индекса S&P 500, которые стали худшими и лучшими, по динамике акций в 2024 году.

Звезды года

Искусственный интеллект лидирует: ИИ продолжает доминировать, как одна из самых значимых тем для инвестиций, выводя на вершину акции таких компаний, как NVIDIA и Palantir.

  • Акции NVIDIA показали головокружительный рост благодаря беспрецедентному спросу на чипы ИИ.
  • Palantir извлек выгоду из своих корпоративных решений на основе искусственного интеллекта, заполнив уникальные технологические ниши.
  • Broadcom: ожидания существенного роста выручки от использования искусственного интеллекта оправдались, учитывая возможности ее дифференцированного дизайна чипов для высокопроизводительных сетей и вычислений, что позволяет ей отнять долю рынка у Nvidia.

Энергетика и коммунальные услуги: Рост спроса на энергию, в том числе для обслуживания дата-центров, дало дополнительный толчок к развитию сектора коммунальных услуг.

  • Vistra: процветала за счет сильного денежного потока и инвестиций в возобновляемые источники энергии.
  • GE Vernova: Извлекла выгоду из возобновления внимания к ядерной энергетике, как части перехода к чистой энергетике.

Оборона и безопасность: геополитическая напряженность и растущие оборонные бюджеты привели к росту акций оборонного сектора.

  • Axon Enterprise: использовала возросший спрос на технологии общественной безопасности, включая электрошокеры TASER и нательные камеры.
  • Howmet Aerospace: сыграла ключевую роль в поставках важнейших компонентов для военных самолетов.

Расширение добычи нефти и газа: Традиционная энергетика пережила возрождение.

Targa Resources и Texas Pacific Land: обе компании продемонстрировали устойчивый рост за счет расширения добычи нефти и газа в рамках стратегии «Drill, Baby, Drill».

Источник: Bloomberg, Saxo

Читайте также: Криптовалюта и акции: какой портфель «Минфина» принес самую большую прибыль в 2024 году

Неудачники года

Кому не повезло в здравоохранении

Индустрия здоровья столкнулась с трудностями в 2024 году из-за изменений в регулировании и динамике рынка, что затронуло крупных игроков, считает Saxo Bank.

  • Аптечная сеть Walgreens Boots Alliance стала одной из худших в S&P 500, по динамике акций: они подешевели более чем на 60%. Компания пострадала от снижения числа посетителей ее торговых точек и усиления конкуренции со стороны онлайн-аптек, что привело к обвалу акций, отметил Saxo Bank.
  • Фармкомпания Moderna не смогла поддерживать темпы роста, которые набрала после успеха своих вакцин от COVID-19, из-за чего ее бумаги подешевели примерно на 60%.
  • Акции CVS Health потеряли порядка 45% стоимости из-за того, что компания оказалась не в силах быстро приспособиться к новым бизнес-моделям в секторе, а также к усилению конкуренции.
  • Humana, которая занимается страхованием здоровья, тоже пострадала из-за усиления конкуренции и неопределенности в регулировании ее услуг, в результате чего бумаги подешевели более чем на 45%, утверждает Saxo Bank.

Главные проигравшие в ритейле

Сектору розничной торговли пришлось бороться в 2024 году с экономической неопределенностью и меняющимся поведением потребителей: это негативно сказалось на гигантах отрасли, отметил Saxo Bank.

  • Дискаунтер Dollar Tree столкнулся с проблемами поддержания прибыльности в условиях роста операционных затрат и изменения предпочтений покупателей. Это привело к падению стоимости акций на 46%.
  • Еще один бюджетный ритейлер Dollar General пострадал от экономического давления и сокращения потребительских расходов. Инвесторы ответили продажей бумаг компании, которые с начала 2024 года упали в цене приблизительно на 45%.
  • Производящая косметику Estee Lauder испытывала проблемы из-за перебоев в цепочках поставок и изменений потребительских привычек, в результате чего бумаги потеряли почти 50% стоимости.

Источник: Bloomberg, Saxo

Кто еще провалил 2024 год

Некоторые технологические компании не смогли удержать импульс, который получили после пандемии, из-за отраслевых сдвигов в сфере полупроводников, пишет Saxo Bank. Самый яркий пример — это Intel, стоимость акций которого уменьшилась более чем на 60% за год.

Высокие процентные ставки создали сложные условия для возобновляемой энергетики. Из-за этого бумаги производителя оборудования для солнечной выработки электроэнергии Enphase Energy подешевели почти на 48%.

Слабый спрос в автомобильном и промышленном секторах негативно сказался на химической компании Celanese, чьи акции потеряли в 2024 году примерно 57% стоимости.

На что обратить внимание инвестору в 2025 году

В следующем году сохранится большинство трендов 2024-го, считает Saxo Bank. Однако у сектора здравоохранения он видит потенциал для роста: инновации в сфере искусственного интеллекта, борьба с лишним весом и онкологическими заболеваниями открывают долгосрочные инвестиционные возможности, полагает кредитная организация.

Потребительский рынок США тоже переживает сдвиг: покупатели все чаще склоняются к выбору более дешевых товаров и услуг, отметил Saxo. Он советует инвесторам следить за теми ритейлерами, которые быстро адаптируются к новым экономическим реалиям и изменению потребительских предпочтений.

Контекст

Saxo Bank зафиксировал список главных проигравших акций за год по состоянию на 20 декабря — до рождественской паузы в работах бирж США и начала традиционного «ралли Санта-Клауса» — подъема рынка в конце года и начале следующего.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами