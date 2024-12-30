Банки выдали льготные кредиты бизнесу на 93 млрд в 2024 году

В 2024 году украинские предприниматели оформили 24 746 льготных кредитов на общую сумму 93,1 млрд. гривен в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает Минэкономики.

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Что известно

С момента запуска программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в феврале 2020 года предприниматели привлекли 103700 кредитов на общую сумму 360 млрд грн.

Весной 2024 года, после масштабных изменений, инициатива была перефокусирована на инвестиционное кредитование, развитие и создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Особый акцент сделан на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку предприятий в зонах военного риска и финансирование инвестиционных проектов.

Основные направления использования кредитных средств:

Перерабатывающая промышленность — 23 млрд грн.

Пополнение оборотных средств — 22,6 млрд. грн.

Кредитование бизнесов в зоне военного риска — 21,8 млрд. грн.

Инвестиционные кредиты — 19,6 млрд. грн.

Подробности

Чаще кредиты получают компании аграрного сектора, перерабатывающей промышленности и торговли. Лидерами по объему заключенных соглашений являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

Программа реализуется с участием 46 банков. Крупнейшими участниками по количеству выданных кредитов стали Приватбанк (48,2 тыс.), Ощадбанк (15,8 тыс.) и Укргазбанк (5,7 тыс.).

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