Программа кредитов 5-7-9 стала самой эффективной госпрограммой — отчет Минэкономики

В Министерстве экономики посчитали, как влияют государственные программы на рост ВВП в 2024 году. Наибольший вклад внесла программа «Доступные кредиты 5−7−9», обеспечившая 0,422%. На эту программу было направлено 61,8 млрд. грн.

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На втором месте «еОселя», эффект от которой оценивается в 0,056% при финансировании в 4,7 млрд грн.

«Зимняя поддержка» обеспечила прирост в 0,023% ВВП при финансировании 7,9 млрд грн.

Национальный кэшбек получил финансирование в 0,4 млрд. грн. и обеспечил прирост в 0,001% ВВП.

В целом вклад всех государственных программ развития Минэкономики оценил в 0,64% ВВП.

Скриншот отчета Минэкономики