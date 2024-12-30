Мирные переговоры по Украине и новые возможности ИИ: прогнозы на 2025 год

В конце года эксперты Project Syndicate определяют самые важные экономические и политические тенденции, за которыми стоит следить в предстоящем году. По мнению большинства аналитиков, 2025 год станет решающим для многосторонних отношений и прогресса в борьбе с изменением климата, а второй срок избранного президента США Дональда Трампа станет вызовом для глобальной стабильности. «Минфин» публикует сокращенный вариант статьи .

Рабах Арезки, директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований (CNRS)

Сдвиг в сторону экономического суверенитета будет ускоряться

После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США «экономический суверенитет» может занять прочное место в политическом мейнстриме. Эта концепция, которая определяется в широком смысле, как способность страны принимать независимые экономические решения, получила распространение в последние годы на фоне глобальной реакции против свободных и открытых рынков, которая часто сопровождается обвинением мигрантов и меньшинств.

Я предсказываю, что по мере усиления этой реакции сдвиг в сторону экономического суверенитета будет ускоряться, что будет иметь глубокие последствия для международной торговли, потоков капитала и миграционных процессов.

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Шломо Бен-Ами, экс-министр иностранных дел Израиля

Усталость Европы от войны и избрание Трампа могут проложить путь к урегулированию ситуации в Украине

Два наиболее значимых мировых кризиса — война в Украине и израильско-палестинский конфликт — скорее всего, сохранятся и в 2025 году. Израиль и «Хезболла» достигли хрупкого перемирия на юге Ливана, палестинский вопрос решить гораздо сложнее. Но военные подвиги Израиля преподносят Трампу подарок в виде преобразованного Ближнего Востока, где вся иранская ось, включая сирийскую базу, развалилась.

Тем не менее крайне правая коалиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остается препятствием для любого долгосрочного решения для Палестины. В первый год своего правления Трамп может сосредоточиться на нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и предотвращении тотальной войны между Израилем и Ираном. Существует очевидный риск, что ослабленный Иран активизируется в направлении создания ядерной бомбы.

Между тем усталость Европы от войны и изменение геополитического ландшафта после переизбрания Трампа могут проложить путь к урегулированию ситуации в Украине. Такое соглашение может включать признание территориальных завоеваний россии в обмен на вступление Украины в Европейский союз и гарантии безопасности со стороны НАТО.

В Азии глава КНР Си Цзиньпин вряд ли вторгнется на Тайвань, прежде чем оценит готовность Трампа к перезагрузке американо-китайских отношений. Учитывая нынешние внутренние проблемы Китая, Си, возможно, придется отложить свои более широкие экспансионистские амбиции.

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Лаура Карвальо, директор отдела экономического и климатического процветания Фонда «Открытое общество»

Усилится недоверие к многосторонним договоренностям

Ожидаемый выход Америки из переговоров по климату в сочетании с возрождением протекционизма на Западе усилит недоверие к многосторонности и ее способности решать проблемы устойчивого развития.

В то время как Бразилия готовится к проведению в следующем году Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP30), Южная Африка станет первой африканской страной, принимающей саммит G20, что ознаменует переход к новой эре экономического сотрудничества во главе с Глобальным Югом.

Расширяя доступ к технологиям и интегрируясь в глобальные цепочки поставок, правительства развивающихся стран могли бы воспользоваться экономическими возможностями, открывающимися в связи с изменением климата, и продвигать многостороннюю торговую систему, которая выходит за рамки динамики с нулевой суммой.

Антара Халдар, доцент кафедры эмпирических юридических исследований Кембриджского университета

Нынешний мировой порядок находится на грани краха

Мировой порядок, возникший после окончания Второй мировой войны и построенный на двух столпах — либеральной демократии и неоклассической экономики, — обещал обеспечить мир и всеобщее процветание. Но спустя почти 80 лет эта система, похоже, находится на грани краха.

Новая администрация Трампа может подорвать многие из основных целей многостороннего порядка, такие как поддержка свободной торговли и содействие коллективным действиям против общих угроз, вроде изменения климата. Второй президентский срок Трампа почти наверняка создаст вакуум глобального лидерства, что усилит геополитический беспорядок.

На фоне угасания Вашингтонского консенсуса и отхода от позитивистского послевоенного режима как в развитых, так и в развивающихся экономиках возникает вопрос, сможет ли международное сообщество реформировать свои экономические и политические институты, чтобы они служили интересам простых людей, и справиться с широко распространенным недовольством, подпитывающим рост популизма во всем мире.

Карлос Лопес, профессор Школы государственного управления имени Нельсона Манделы при Кейптаунском университете

Появятся новые способы создания стоимости

В 2025 году достижения в области искусственного интеллекта, основанные на генеративном ИИ и интеграции больших языковых моделей в такие области, как квантовые вычисления и синтетическая биология, приведут к появлению совершенно новых способов создания стоимости.

Эти технологии выйдут за границы традиционных рамок интеллектуальной собственности, обеспечивая беспрецедентный уровень совместных инноваций и решения проблем. Для африканских стран такие прорывы открывают возможность разрабатывать индивидуальные решения в области образования, здравоохранения и устойчивого развития, преодолевая традиционные барьеры на пути институциональных и экономических реформ. В результате преобразований повысится креативность, появится новое понимание ответственности и произойдет революция в глобальном обмене знаниями.

Стивен С. Роуч, преподаватель Йельского университета, экс-глава Morgan Stanley Asia

Трамп может смягчить тарифные угрозы Китаю и присоединиться к новым усилиям по оказанию давления на россию

Си Цзиньпин, которого Трамп, как сообщается, пригласил на свою инаугурацию, может стать его следующей целью на дипломатическом поприще. А это заставит нового американского президента смягчить свои тарифные угрозы в адрес Китая и присоединиться к новым усилиям по оказанию давления на россию.

Но загнанный в угол путин может дестабилизировать Восточную Европу, что может иметь потенциально серьезные последствия для и без того хрупкой экономики Западной Европы. Этот сценарий создает серьезные риски для слабого оптимизма, лежащего в основе консенсус-прогнозов о мягкой посадке мировой экономики.

Вера Сонгве, основатель и глава Фонда ликвидности и устойчивого развития

Главным приоритетом всех центробанков остается предотвращение рецессии

В 2025 году центральным банкам предстоит сложный год, поскольку они работают над сдерживанием инфляции и выводом экономики на траекторию устойчивого роста. После многих лет снижения курса национальной валюты и социальных волнений предотвращение рецессии остается главным мировым приоритетом.

Криптовалютный бум привносит новое измерение в оценку активов, поскольку на рынок выходят крупные управляющие компании. Африканские страны также проявляют все большую активность в сфере криптовалют.

Ознаменует ли 2025 год начало скоординированных на глобальном уровне усилий по регулированию этих рынков? Поскольку директивные и регулирующие органы ориентируются в этом меняющемся ландшафте, они также должны сосредоточиться на разработке перспективных моделей климатических рисков, обеспечивая баланс между сиюминутными экономическими вызовами и долгосрочными целями устойчивого развития.

Изабелла М. Вебер, доцент кафедры экономики Массачусетского университета в Амхерсте

2025 год станет переломным для возрождения ультраправых

Во многих отношениях 2025 год станет переломным для возрождения ультраправых. Администрация Трампа придаст смелости крайне правым партиям по всему миру, в то время как его «торговая война 2.0» грозит спровоцировать глобальный шок от деглобализации.

Разработка антифашистской стратегии экономической политики, которая сможет вернуть избирателей и станет реальной альтернативой национализму, ксенофобии и скептицизму по поводу изменения климата, станет неотложной задачей для всех демократов.

Вучонг Ум, генеральный директор Глобального энергетического альянса в интересах людей и планеты

Наиболее острой проблемой в мире станет финансирование возобновляемых источников энергии в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне

В 2025 году развитые страны столкнутся с растущим давлением в плане выполнения своих обязательств по климатическому финансированию в рамках Парижского соглашения 2015 года, даже несмотря на то, что новые торговые ограничения и тарифы влияют на доступность технологий использования возобновляемых источников энергии.

Хотя многие были разочарованы результатами климатического саммита в Баку, обещание ежегодно выделять развивающимся странам 300 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата к 2035 году представляет собой важный шаг вперед. Он подчеркивает необходимость содействия справедливому переходу к «зеленой» экономике и искоренению энергетической бедности.

Наиболее острой проблемой в мире станет финансирование возобновляемых источников энергии там, где они необходимы больше всего: в странах и сообществах, уязвимых к изменению климата, в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Это потребует скоординированных инвестиций со стороны правительств, частного сектора и многосторонних банков развития.

Помимо создания новых экономических возможностей для стран с формирующейся рыночной экономикой, такие согласованные усилия позволили бы всем странам защитить себя от разрушительных последствий изменения климата.