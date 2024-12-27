Отзыв ноября: почему Приват разорвал деловые отношения с клиентом за возврат долга

Украинцы живут с усиленным финмониторингом уже давно, но не могут к нему привыкнуть. Опыт ArtNik, с которым Приватбанк разорвал деловые отношения, может быть полезен и другим нашим читателям и вот почему.

ArtNik рассказал, что продал квартиру, средства от продаж долго проверялись Приватбанком. Банк заверил его, что деньги прошли «наивысшую проверку» и не вызовут вопросов по поводу легальности.

Он решил вернуть долг знакомой, после перевода средств на два счета, его счета были заблокированы. В отделении банка ему сообщили, что деловые отношения с ним разорваны из-за подозрений на «дроп» — термина, связанного с мошенническими операциями. Банк отказался возобновить отношения и предложил способы вывода денежных средств со счета.



«В моем случае это не могло быть никаким дропом из-за:

— проверенности средств,

— легальности продаж с безналичным расчетом,

— происхождения денег по кредиту покупателя от Укргазбанка,

— лица получателя с официальной высокой зарплатой», — пишет ArtNik.

Адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк отмечает, что денежные переводы на значительные суммы без подтверждения цели могут быть расценены банками как отмывание средств. Причем, проблемы, скорее всего, возникли бы, даже если ArtNik попытался бы вернуть долг, сняв наличные.

Во избежание подобных рисков, юрист рекомендует осуществлять прозрачные переводы с четким назначением платежа и сопроводительными документами.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.