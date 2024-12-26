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26 декабря 2024, 8:41 Читати українською

Бутылки по 850 мл молока уйдут в прошлое. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 12358, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 12358, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноЦелью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Целью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.

Закон не запрещает бутылки меньшего объема, но с дополнительной информацией на ценнике «можно будет легко сравнить цены за литр».

Изменения будут касаться всех товаров, которые меряются литрами, килограммами, квадратными метрами, погонными метрами, написал депутат.

Читайте: Торговые сети хотят обязать указывать цену товара за килограмм или литр

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+83
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
26 декабря 2024, 9:41
#
Корисна штука. Давно потрібно було це зробити!
+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
26 декабря 2024, 11:05
#
Так, в Європі це вже давно діє, більше 10 років
+
+55
RobinG
RobinG
26 декабря 2024, 9:52
#
Пляшки по 850 мл молока підуть в минуле. Але: законопроєкт, який зобов’язуватиме торгівельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Питання до авторів цієї новини: назва і зміст статті вас не бентежить?
+
0
agfromua
agfromua
26 декабря 2024, 11:30
#
Нікого це не бентежить — заголовок норм. Бо пляшки 850 мл з’явилися не від бажання зробити унікальну/кастомну упаковку, а від бажання на*бати споживача. Зобов’язання вказувати ціну за певну стандартну одиницю ваги (об'єму), вбиває сенс таких ігор, що призведе до зникнення більшості такої тари. Шрінкфляція — це не прихована форма інфляції, а відкрита форма хитро*опості! Навіть в Болгарії з її глибокими коріннями хитрозробленності населення такої шняги з фасуванням НЕМА!
+
0
penetrator1963
penetrator1963
26 декабря 2024, 10:39
#
Как это будет выглядеть, если это не на развес? цена за 850 мл и цена за 1 л на одном ценнике?
+
+45
nitrolog
nitrolog
26 декабря 2024, 11:03
#
Деякі мережі самі це роблять для зручності покупців вже давно, саме так, ціна за одиницю товару, внизу дрібнішим текстом скільки за кілограм або літр
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