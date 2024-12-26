В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 12358, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если он продается в меньшей упаковке.
Бутылки по 850 мл молока уйдут в прошлое. В Раде зарегистрировали законопроект
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Что известно
Целью законопроекта является борьба со шринкфляцией, то есть явлением, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя при этом старую цену или изменяя ее незначительно.
Закон не запрещает бутылки меньшего объема, но с дополнительной информацией на ценнике «можно будет легко сравнить цены за литр».
Изменения будут касаться всех товаров, которые меряются литрами, килограммами, квадратными метрами, погонными метрами, написал депутат.
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Источник: Минфин
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