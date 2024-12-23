ВВП Украины в третьем квартале вырос на 2% — Госстат

За третий квартал 2024 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине увеличился на 2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщила Государственная служба статистики .

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По оперативной оценке Госстата реальный ВВП в третьем квартале 2024 года увеличился по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 2%.

В то же время, по сравнению со вторым кварталом 2024 года рост ВВП зафиксирован на уровне 0,2% (с учетом сезонного фактора).

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 4% в этом году и 2,5−3,5% — в следующем и в то же время спрогнозировал ощутимое улучшение в 2026—2027 годах.