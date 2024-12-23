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23 декабря 2024, 18:48 Читати українською

Минюст уволит руководителя, ответственного за госреестры — СМИ

Министерство юстиции готовится уволить гендиректора ГП «Национальные информационные системы» Алексея Бережного. Об этом сообщают источники «Украинской правды».

Министерство юстиции готовится уволить гендиректора ГП «Национальные информационные системы» Алексея Бережного.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

НАИС управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры. С 2019 года гендиректором предприятия Алексей Бережной.

Накануне кибератаки, 19 декабря НАИС сообщило о проведении плановых технических работ, в частности, по ЕГР, Госреестру актов гражданского состояния граждан, системе «Банкротство и неплатежеспособность».

Читайте: Кибератака на госреестры: в Раде назвали возможные причины

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В день взлома российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры вышли на инфраструктуру со всеми данными украинского Минюста.

Россияне утверждали, что после попадания в инфраструктуру министерства суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе хранящихся на резервном сервере в Польше.

Читайте: Кибератака на госреестры: МВД приостановило регистрацию смены собственности на авто

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
23 декабря 2024, 19:45
#
Это понятно. А сядет кто?
+
+27
matroskin
matroskin
23 декабря 2024, 20:02
#
Сяде охоронець АТБ, якщо на його зміні вкрадуть ящик горілки за збереження якої він відповідав.
В держ. структурах та на держ.підприємствах, відповідальні по суті ніколи ні за що відповідальність не несли.
Максимум це звільнять, і то у разі якщо справа набуде суспільного резонансу і буде очевидно що вкрав таки сам охоронець.
+
0
vPrirech
vPrirech
23 декабря 2024, 21:40
#
Хтось розуміється на цьому ? Як це в загалі можливо? Пролізти на рівень інфраструктури і ще й видалити щось у БД і на резервних носіях.
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