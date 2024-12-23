Минюст уволит руководителя, ответственного за госреестры — СМИ

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НАИС управляет реестрами Минюста, которые 19 декабря атаковали российские хакеры. С 2019 года гендиректором предприятия Алексей Бережной.

Накануне кибератаки, 19 декабря НАИС сообщило о проведении плановых технических работ, в частности, по ЕГР, Госреестру актов гражданского состояния граждан, системе «Банкротство и неплатежеспособность».

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В день взлома российский Telegram-канал XakNet Team заявил, что в результате атаки на НАИС хакеры вышли на инфраструктуру со всеми данными украинского Минюста.

Россияне утверждали, что после попадания в инфраструктуру министерства суммарно похитили и удалили более 1 миллиарда строк данных, в том числе хранящихся на резервном сервере в Польше.

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