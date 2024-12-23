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23 декабря 2024, 15:52 Читати українською

Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро по россии в ЕС

Intesa Sanpaolo, крупнейший банк Италии, не будет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «дочки» в россии — Intesa. Об этом сообщает Frankmedia.

Intesa Sanpaolo, крупнейший банк Италии, не будет принимать платежи в евро из всех российских банков, кроме собственной «дочки» в россии — Intesa.
Фото: depositphotos

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Что известно

С 15 января 2025 г. Intesa Sanpaolo также изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка, после чего платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в Intesa, в его «дочках» и банках, расположенных на территории Италии.

Решение коснется, прежде всего, российских корпоративных клиентов, которые использовали Intesa для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии, говорят российские юристы.

По их словам, это, прежде всего, экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства.

Около 15 российских банков имеют корсчеты в российском Интезе, и теперь их клиенты, зависящие от долгосрочных контрактов по расчетам в евро, могут столкнуться с трудностями.

Особенно это касается малого и среднего бизнеса, работающего с Италией, которому придется искать альтернативные маршруты платежей.

Напомним

В декабре Интеза повысила комиссию для юрлиц и индивидуальных предпринимателей за валютный контроль за операциями, осуществляемыми при покупке или продаже товаров без ввоза на территорию россии.

По отдельным операциям комиссия выросла в десять раз. В октябре банк увеличил для корпоративных клиентов плату за открытие счета в евро в десять раз.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
asdf2024
asdf2024
23 декабря 2024, 15:58
#
Отлично нефиг продавать итальянские товары в РФ.смачный пинок итальянскому бизнесу.
+
0
youknow
youknow
23 декабря 2024, 17:32
#
А в доларах можуть? в доларах з комісією за конвертацію — можна)). все одно платять росіяни, і за товар і за конвертацію, гроші на крові, банкіри в топі, «гроші не пахнуть». «ура☻»
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