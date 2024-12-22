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22 декабря 2024, 15:02 Читати українською

МИД упростил получение консульских услуг для украинцев за границей

Кабинет министров 20 декабря принял постановление «О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, подаваемых средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал «Дия») и/или информационно-коммуникационной системы «е-консул». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кабинет министров 20 декабря принял постановление «О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, подаваемых средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал «Дия») и/или информационно-коммуникационной системы «е-консул».
Фото: freepik.com

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Благодаря принятию постановления граждане Украины за границей получат следующие новые возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или угона;

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:

  • государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);
  • регистрацию ребенка гражданином Украины;
  • внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);
  • регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков

Теперь заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение «Дия».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
asdf2024
asdf2024
22 декабря 2024, 15:43
#
Ни дня без рекорда!!!

150 000 человек выехали за границу за сутки. Это рекорд за последние годы, — ДПСУ
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+45
Qwerty1999
Qwerty1999
22 декабря 2024, 15:59
#
Asdf2024

ДПСУ пишет, что 150тыс пересекли границу в обе стороны за сутки,
а вам лишь бы зраду высосать из пальца и переврать оригинальный текст.

Цитирую оригинальное сообщение:
На кордоні значно зріс пасажиропотік:
за добу зафіксовано 150 тис. перетинів, — Держприкордонслужба
Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається.
Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому
по 75 тисяч осіб.
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0
Три літри
Три літри
22 декабря 2024, 16:53
#
Ну як зареєструвати дитину тепер можна по пошті то чому б і ні?
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0
financialGenius
financialGenius
22 декабря 2024, 17:03
#
Ни одного важного для себя или ребенка не увидел … зачем ребенка регистрировать вообще, только время тратить … ??? Права туда же … есть локальные … ид карточка в помине не нужна и была … разве что загран паспорт , так и до этого можно было … но в ближайшее время не нужен он , хотя я не знаю примут или нет если гдето там не обновил данные в реестрах ЗСУ, которые скопировали уже не раз … лучше бы там не светится вообще
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0
Три літри
Три літри
22 декабря 2024, 17:22
#
Ни одного важного для себя

Так ми теж не бачимо жодної поважної причини чому ти досі не швейцар.
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