Кабинет министров 20 декабря принял постановление «О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, подаваемых средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал «Дия») и/или информационно-коммуникационной системы «е-консул». Об этом сообщает пресс-служба МИД.
МИД упростил получение консульских услуг для украинцев за границей
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Благодаря принятию постановления граждане Украины за границей получат следующие новые возможности:
1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);
2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;
3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;
4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или угона;
5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:
- государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);
- регистрацию ребенка гражданином Украины;
- внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);
- регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков
Теперь заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение «Дия».
Комментарии - 5
150 000 человек выехали за границу за сутки. Это рекорд за последние годы, — ДПСУ
ДПСУ пишет, что 150тыс пересекли границу в обе стороны за сутки,
а вам лишь бы зраду высосать из пальца и переврать оригинальный текст.
Цитирую оригинальное сообщение:
На кордоні значно зріс пасажиропотік:
за добу зафіксовано 150 тис. перетинів, — Держприкордонслужба
Водночас суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається.
Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому
по 75 тисяч осіб.
Так ми теж не бачимо жодної поважної причини чому ти досі не швейцар.