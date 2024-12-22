МИД упростил получение консульских услуг для украинцев за границей

Кабинет министров 20 декабря принял постановление «О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершению отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, подаваемых средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (портал «Дия») и/или информационно-коммуникационной системы «е-консул». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Благодаря принятию постановления граждане Украины за границей получат следующие новые возможности:

1. Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

2. Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

3. Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

4. Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или угона;

5. Комплексная услуга для оформления новорожденных, включающая:

государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);

регистрацию ребенка гражданином Украины;

внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);

регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков

Теперь заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через портал или мобильное приложение «Дия».