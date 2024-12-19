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19 декабря 2024, 9:02 Читати українською

Гражданка рф купила активы ликвидированных российских банков в Украине на 3 млрд грн

Компания, принадлежащая гражданке россии, победила в торгах на покупку активов двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского. Об этом говорится в расследовании «Схема».

Компания, принадлежащая гражданке россии, победила в торгах на покупку активов двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского.
Фото: depositphotos

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Что известно

В начале 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского на общую сумму 3 млрд грн.

«Схемы» установили, что победившая в торгах компания напрямую принадлежит гражданке россии. Свое российское гражданство она скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском.

В основном — на 90% — лот состоит из активов российского «Сбербанка» (переименованного в «МР Банк»). Еще небольшая доля активов в пуле — российского Проминвестбанка и украинского Мегабанка.

В издании отмечают, что этим бизнесом гражданки россии руководит гражданин Беларуси, которого Служба безопасности Украины подозревала в связях с российской разведкой.

Компания, победившая на торгах «Спектрум Эссетс», действует в Украине как финансовое учреждение, на которое имеет соответствующую лицензию. Среди услуг, которые предоставляет компания, факторинг и кредитование.

В реестре юридических лиц Украины учредительницей компании указана американская фирма Spectrum UA Credit LLC, а ее конечной бенефициарной владелицей — гражданка США Марина Евсеева, также имеющая и паспорт рф и часто посещающая россию.

На вопрос «Схем» о том, почему компания скрыла от украинских контролирующих органов информацию о российском гражданстве владелицы «Спектрум Эссетс», директор компании Неля Воевчик ответила:

«Я ничего об этом не знаю совсем. У меня есть документ, что она постоянно проживает в Америке, есть паспорт гражданки США. Больше ничего не было предоставлено моим конечным бенефициарным владельцем».

«Спектрум Эссетс» уже участвовала в аукционах и покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: «Надра банка» — за 24 миллиона в марте 2020 года и «Фидобанка» — за 52 миллиона в сентябре того же года.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили — если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота и вернуть полученные на аукционе активы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
nitrolog
nitrolog
19 декабря 2024, 9:35
#
«Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів»

Гарні такі органи, які не контролюють, а журналісти це легко розкопують, то може краще журналістів зробити контролюючими органами, а тих розігнати і ще штрафанець впаяти і може навіть криміналку, мабуть там через хабар порішалі?
+
+30
SamBB
SamBB
19 декабря 2024, 9:45
#
100% всі були в курсі хто купує і звідкіля.Але Ми будемо потужно вимагати в світу введення санкцій!!!
+
0
nitrolog
nitrolog
19 декабря 2024, 10:26
#
«а її кінцевою бенефіціарною власницею — громадянка США Марина Євсєєва«

типове американське прізвище, жодних підозр))))
+
+15
nitrolog
nitrolog
19 декабря 2024, 9:37
#
Ось так легко москалі скуплять все назад що в них забрали і ще зверху докинуть за моральну шкоду з такими органами
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