Гражданка рф купила активы ликвидированных российских банков в Украине на 3 млрд грн

Компания, принадлежащая гражданке россии, победила в торгах на покупку активов двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского. Об этом говорится в расследовании «Схема».

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Что известно

В начале 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского на общую сумму 3 млрд грн.

«Схемы» установили, что победившая в торгах компания напрямую принадлежит гражданке россии. Свое российское гражданство она скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском.

В основном — на 90% — лот состоит из активов российского «Сбербанка» (переименованного в «МР Банк»). Еще небольшая доля активов в пуле — российского Проминвестбанка и украинского Мегабанка.

В издании отмечают, что этим бизнесом гражданки россии руководит гражданин Беларуси, которого Служба безопасности Украины подозревала в связях с российской разведкой.

Компания, победившая на торгах «Спектрум Эссетс», действует в Украине как финансовое учреждение, на которое имеет соответствующую лицензию. Среди услуг, которые предоставляет компания, факторинг и кредитование.

В реестре юридических лиц Украины учредительницей компании указана американская фирма Spectrum UA Credit LLC, а ее конечной бенефициарной владелицей — гражданка США Марина Евсеева, также имеющая и паспорт рф и часто посещающая россию.

На вопрос «Схем» о том, почему компания скрыла от украинских контролирующих органов информацию о российском гражданстве владелицы «Спектрум Эссетс», директор компании Неля Воевчик ответила:

«Я ничего об этом не знаю совсем. У меня есть документ, что она постоянно проживает в Америке, есть паспорт гражданки США. Больше ничего не было предоставлено моим конечным бенефициарным владельцем».

«Спектрум Эссетс» уже участвовала в аукционах и покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: «Надра банка» — за 24 миллиона в марте 2020 года и «Фидобанка» — за 52 миллиона в сентябре того же года.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили — если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота и вернуть полученные на аукционе активы.