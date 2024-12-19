Громадянка рф купила активи ліквідованих російських банків в Україні на 3 млрд грн

Компанія, що належить громадянці рф, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

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Що відомо

На початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського на загальну суму 3 млрд грн. «Схеми» встановили, що компанія, яка перемогла у торгах, напряму належить громадянці рф. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Здебільшого — на 90% — лот складається з активів російського «Сбербанку» (перейменованого у «МР Банк»). Ще невелика частка активів у пулі — російського «Промінвестбанку» та українського «Мегабанку».

У виданні зазначають, що цим бізнесом громадянки рф керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Компанія, що перемогла на торгах «Спектрум Ессетс» діє в Україні як фінансова установа, на що має відповідну ліцензію. Серед послуг, які надає компанія, факторинг та кредитування.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею — громадянка США Марина Євсєєва, яка також має і паспорт РФ та часто відвідує Росію.

На запитання «Схем» про те, чому компанія приховала від українських контролюючих органів інформацію про російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс», директорка компанії Неля Воєвчик відповіла:

«Я нічого про це не знаю зовсім. В мене є документ, що вона постійно проживає в Америці, є паспорт громадянки США. Більше нічого не було надано моїм кінцевим бенефіціарним власником».

«Спектрум Ессетс» вже брала участь в аукціонах і купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: «Надра банку» — за 24 мільйони у березні 2020 року та «Фідобанку» — за 52 мільйони у вересні того ж року.

У Фонді гарантування вкладів повідомили — якщоякщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з рф, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота та повернути отримані на аукціоні активи.