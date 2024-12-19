Громадянка рф купила активи ліквідованих російських банків в Україні на 3 млрд грн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2024, 9:02

Громадянка рф купила активи ліквідованих російських банків в Україні на 3 млрд грн

Компанія, що належить громадянці рф, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Компанія, що належить громадянці рф, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

На початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського на загальну суму 3 млрд грн. «Схеми» встановили, що компанія, яка перемогла у торгах, напряму належить громадянці рф. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Здебільшого — на 90% — лот складається з активів російського «Сбербанку» (перейменованого у «МР Банк»). Ще невелика частка активів у пулі — російського «Промінвестбанку» та українського «Мегабанку».

У виданні зазначають, що цим бізнесом громадянки рф керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Компанія, що перемогла на торгах «Спектрум Ессетс» діє в Україні як фінансова установа, на що має відповідну ліцензію. Серед послуг, які надає компанія, факторинг та кредитування.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею — громадянка США Марина Євсєєва, яка також має і паспорт РФ та часто відвідує Росію.

На запитання «Схем» про те, чому компанія приховала від українських контролюючих органів інформацію про російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс», директорка компанії Неля Воєвчик відповіла:

«Я нічого про це не знаю зовсім. В мене є документ, що вона постійно проживає в Америці, є паспорт громадянки США. Більше нічого не було надано моїм кінцевим бенефіціарним власником».

«Спектрум Ессетс» вже брала участь в аукціонах і купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: «Надра банку» — за 24 мільйони у березні 2020 року та «Фідобанку» — за 52 мільйони у вересні того ж року.

У Фонді гарантування вкладів повідомили — якщоякщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з рф, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота та повернути отримані на аукціоні активи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
nitrolog
nitrolog
19 грудня 2024, 9:35
#
«Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів»

Гарні такі органи, які не контролюють, а журналісти це легко розкопують, то може краще журналістів зробити контролюючими органами, а тих розігнати і ще штрафанець впаяти і може навіть криміналку, мабуть там через хабар порішалі?
+
+45
SamBB
SamBB
19 грудня 2024, 9:45
#
100% всі були в курсі хто купує і звідкіля.Але Ми будемо потужно вимагати в світу введення санкцій!!!
+
0
nitrolog
nitrolog
19 грудня 2024, 10:26
#
«а її кінцевою бенефіціарною власницею — громадянка США Марина Євсєєва«

типове американське прізвище, жодних підозр))))
+
+15
nitrolog
nitrolog
19 грудня 2024, 9:37
#
Ось так легко москалі скуплять все назад що в них забрали і ще зверху докинуть за моральну шкоду з такими органами
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 56558677, Lex2846 и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами